Formel-1-Knall: Abgesagtes Rennen soll doch stattfinden

Wilde Spekulationen: Findet der Grand-Prix von Saudi-Arabien doch statt?

Wegen des Iran-Kriegs mussten die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt werden. Bisher hieß es, die Grand-Prix wurden ersatzlos gestrichen, doch nun gibt es neue Spekulationen. Dem Gerücht zufolge könnte das Rennen in Saudi-Arabien am 6. Dezember nachgeholt werden. Das Finale in Abu Dhabi würde dann auf die Woche danach verlegt werden.

Auslöser der aktuellen Diskussion ist unter anderem der gut vernetzte Formel-1-Fotograf Kym Illman. Auf seinem Instagram-Kanal schilderte er, dass er zunächst selbst nur auf Berichte gestoßen sei, wonach der Saudi-Grand-Prix am ersten Dezemberwochenende stattfinden könnte.

Heißes Gerücht

Was zunächst wie eine typische Spekulation klang, erhielt durch Illmans persönliche Beobachtungen neue Nahrung. Er habe vorsorglich Hotels in Dschidda sowie in Abu Dhabi gebucht – und das zu überraschend günstigen Preisen, weit unter dem üblichen Niveau eines Grand-Prix-Wochenendes. Doch nur kurze Zeit später änderte sich die Lage offenbar drastisch: Viele der bei Teams und Fans beliebten Unterkünfte seien plötzlich für genau diesen Zeitraum ausgebucht gewesen.

Diese Entwicklung lässt Raum für Interpretationen. Zwar gibt es bislang keinerlei offizielle Bestätigung seitens der Formel 1 oder der Veranstalter, doch die Indizien nähren den Verdacht, dass hinter den Kulissen tatsächlich an einer Kalenderänderung gearbeitet werden könnte. Gerade die wirtschaftliche Bedeutung des Rennens in Saudi-Arabien spielt dabei eine entscheidende Rolle. Berichten zufolge zählt der Wüstenstaat zu den finanzstärksten Gastgebern im Rennkalender, mit Antrittsgebühren in zweistelliger Millionenhöhe.

Für die Formel 1 wäre es daher naheliegend, alles daranzusetzen, das Rennen doch noch auszutragen. Gleichzeitig bleibt die Situation aufgrund der geopolitischen Lage angespannt, was eine endgültige Entscheidung erschwert.