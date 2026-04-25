Mit Pedro Pascal & Matthew McConaughey: Western mit Mega-Cast soll doch kommen

Der südkoreanische Star-Regisseur Park Chan-wook, bekannt für seinen Kult-Klassiker „Oldboy“, versammelt für sein nächstes Projekt die absolute A-Liste Hollywoods.

Lange wurde spekuliert, nun verdichten sich die Anzeichen für ein wahres Mega-Projekt in der Traumfabrik Hollywood. Park Chan-wook, der für seine bildgewaltigen und oft düsteren Filme weltberühmt ist, wagt sich erstmals an das Genre des Westerns.

Mit Pedro Pascal („The Last of Us“, „Mandalorian“), Oscar-Preisträger Matthew McConaughey und dem „Elvis“-Star Austin Butler hat er dafür ein Trio verpflichtet, das derzeit zu den gefragtesten Schauspielern der Welt gehört. Sie sollen "The Brigands Of Rattlecreek" zu einem der absoluten Kassenschlager machen. Das Filmprojekt soll mit 60 Millionen Dollar budgetiert sein.

Details zur Handlung sind noch streng geheim, doch Insider erwarten ein visuell beeindruckendes Werk, das die Grenzen des Genres sprengen könnte. Park Chan-wook hat bereits mit Filmen wie „Lady Vengeance“ oder zuletzt „Decision to Leave“ bewiesen, dass er ein Meister der Inszenierung ist. Die Produktion des Western-Epos soll noch in diesem Jahr starten, was einen Kinostart für 2026 wahrscheinlich macht.

Projekt stand vor dem Aus

Für Filmfans weltweit ist diese Ankündigung ein echtes Versprechen auf großes Kino. Ob das Trio den hohen Erwartungen gerecht wird, bleibt abzuwarten. Ursprünglich hätte der Blockbuster auf Amazon laufen sollen, doch der Streaming-Gigant verwarf die Idee. Das Projekt stand lange Zeit vor dem Aus, nun soll es aber doch dazu kommen und der Mega-Cast verspricht einen absoluten Kracher.

In dem Film geht es um einen Sheriff und einen Arzt, die sich an einer Banditen-Gang rächen wollen, welche die Bewohner einer Kleinstadt terrorisieren. Ob der Streifen doch in den Kinos erscheinen wird oder nur auf einem Streaming-Dienst zu sehen sein wird, ist derzeit ebenfalls noch nicht bekannt.