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© Getty Images

Energie-Krise

Spritpreise: Diesel kratzte am Montag wieder an 2-Euro-Marke

17.03.26, 08:38 | Aktualisiert: 17.03.26, 11:11
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Im Vorjahr kostete Diesel im Schnitt 1,537 Euro - Anfang dieser Woche stieg der Preis für Diesel pro Liter wieder auf 1,988 Euro

Der Preis für einen Liter Diesel hat am gestrigen Montag hart an der 2-Euro-Grenze gekratzt. 1,988 Euro musste österreichweit im Schnitt an den Tankstellen bezahlt werden, für Benzin wurde 1,785 Euro je Liter verlangt. Spitzenreiter war einmal mehr Tirol, wo 1,995 bzw. 1,799 Euro kassiert wurden, so die aktuellen Zahlen der E-Control. Der Iran-Krieg hat die Ölpreise seit Ende Februar stark steigen lassen.

Spritpreise Tankstellen
© TZOe Fuhrich

Preisdeckel in Kroatien: Diesel nur 1,51 Euro pro Liter

Zum Vergleich: In Kroatien, das einen Preisdeckel eingeführt hat, kostete am Montag ein Liter Diesel 1,51 und Benzin 1,48 Euro. Ein kurzer Blick zurück: Im Jahr 2025 war Tanken etwas günstiger als 2024. Der Liter Super kostete im Vorjahr im Jahresschnitt 1,518 Euro und damit rund fünf Cent weniger als 2024, der durchschnittliche Dieselpreis lag mit 1,537 Euro rund sechs Cent unter dem Vorjahreswert. Heuer war bereits im Februar ein Preisanstieg zu bemerken. Mit Beginn der Kampfhandlungen im Nahen Osten setzte sich der Aufwärtstrend Anfang März deutlich fort. Zu Monatsbeginn kostete Diesel durchschnittlich 1,739 Euro, Super 1,639 Euro pro Liter.

Spritpreise: Diesel kratzte am Montag wieder an 2-Euro-Marke
© oe24

Weder Preisdeckel noch Steuersenkung

Seit gestern dürfen die Preise an den Tankstellen nur noch an jedem Montag, Mittwoch und Freitag um 12:00 Uhr Mittag erhöht werden. Preissenkungen sind hingegen zu jedem Zeitpunkt in beliebigem Ausmaß zulässig. Diese Regierungsmaßnahme endet am 12. April. Zu einem von der SPÖ favorisierten Preisdeckel hat sich die Regierung ebenso noch nicht durchringen können wie zu einer von Teilen der ÖVP angedachten Steuersenkung auf Treibstoffe. Ökonomen warnen vor raschen Preiseingriffen, auch Vertreter der Wirtschaft haben sich bisher skeptisch gezeigt.

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