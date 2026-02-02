Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Skidoo
© Getty Images (Symbolbild)

In Oberösterreich

Skidoo-Fahrer (61) tödlich verunglückt

02.02.26, 07:01
Teilen

Der 61-Jährige verlor aus vorerst unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Oepping. Ein 61-jähriger Mann ist Sonntagabend im Gemeindegebiet von Oepping (Oberösterreich) bei einem Skidoo-Unfall ums Leben gekommen. Bei einer gemeinsamen Tour mit zwei anderen Männern verlor der vorausfahrende Lenker laut Polizei auf einer Wiese nahe dem Waldrand aus vorerst unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlitterte unkontrolliert in den Wald.

Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb er an der Unfallstelle.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen