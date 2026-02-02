Skidoo-Fahrer (61) tödlich verunglückt

Der 61-Jährige verlor aus vorerst unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Oepping. Ein 61-jähriger Mann ist Sonntagabend im Gemeindegebiet von Oepping (Oberösterreich) bei einem Skidoo-Unfall ums Leben gekommen. Bei einer gemeinsamen Tour mit zwei anderen Männern verlor der vorausfahrende Lenker laut Polizei auf einer Wiese nahe dem Waldrand aus vorerst unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlitterte unkontrolliert in den Wald.

Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb er an der Unfallstelle.