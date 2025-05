Ski-Superstar schockt mit Verletzungs-Update

Petra Vlhová in Interview: "Ich hatte kein Leben mehr"

Im Jänner 2024 verletzte sich Petra Vlhová ausgerechnet in ihrem Heimrennen in Jasna schwer und konnte seither kein einziges Rennen bestreiten. Nun hat die 29-Jährige in einem Interview mit Radio Slovensko über ihre Verletzung gesprochen und dabei viele Fans geschockt.

„Ich hatte kein Leben mehr“, so Vlhová ganz offen. „Ich konnte nichts mehr machen, nicht laufen, nicht Radfahren, nicht Skifahren. Bei der kleinsten Belastung hatte ich schon Schmerzen.“

Karriereende?

Die psychische Belastung war enorm. „Nach außen wirkte ich fröhlich, aber innerlich war ich in tausend Teile zersplittert.“ Die Zukunft der Olympiasiegerin ist offen: „Ich weiß nicht, ob ich je wieder Skifahren kann. Es ist schwer zu sagen, ob ich jemals wieder in Form komme.“

Die Slowakin hat in ihrer Karriere alles erreicht. Vlhová wurde 2019 RTL-Weltmeisterin, gewann 2021 den Gesamtweltcup und sicherte sich zweimal die kleine Kristallkugel im Slalom, ihrer Spezialdisziplin. 2022 krönte sie sich in Peking zur Olympiasiegerin.