× Die besten Akku-Staubsauger Österreichs im Test

Wir haben eine Übersicht mit den besten Akku-Staubsaugern für Sie zusammengestellt.

In Österreich werden kabellose Staubsauger immer beliebter. Ihre Flexibilität und Leistung machen sie zu unverzichtbaren Haushaltshelfern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Modellen bieten Akku-Staubsauger eine kabellose Freiheit, die das lästige Hantieren mit dem Kabel überflüssig macht. Das macht das Reinigen von Ecken und schwer zugänglichen Bereichen zum Kinderspiel. In diesem Artikel möchten wir Ihnen einen Leitfaden bieten, um den besten Akku-Staubsauger für Ihre Bedürfnisse zu finden. Egal, ob Sie nach hoher Saugleistung, langer Akkulaufzeit oder speziellen Funktionen für das Gerät suchen – wir haben die besten Geräte für Sie recherchiert.

Akku Staubsauger - Testsieger der Stiftung Warentest

AEG Akku-Hand-und Stielstaubsauger "Ultimate 8000 AP81A25ULT"

Als unumstrittener Testsieger der Stiftung Warentest und klare Empfehlung erweist sich der AEG Akku-Staubsauger Ultimate 8000 AP81A25ULT. In vielerlei Hinsicht erweist er sich als herausragend und bringt eine Menge Vorteile mit sich. Seine beeindruckende Saugkraft garantiert eine gründliche Reinigung auf unterschiedlichsten Oberflächen und macht ihn somit zum idealen Staubsauger für Haushalte mit verschiedensten Bodenbelägen. Die großzügige Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten ermöglicht ein effizientes Saugen ohne ständiges Aufladen, während sein vergleichsweise geringes Gewicht das Staubsaugen spielend leicht gestaltet. Besonders bemerkenswert ist seine angenehm leise Arbeitsweise, was ihn gerade für geräuschempfindliche Umgebungen prädestiniert. Der AEG Ultimate 8000 AP81A25ULT Akku-Staubsauger weist sich als sehr saugstark aus und zeigt sich auch in seiner Fähigkeit, problemlos Haustierhaare zu beseitigen, was ihn zu einem wertvollen Helfer für Tierbesitzer macht. Mit seinem ausgezeichneten HEPA Filter setzt er neue Maßstäbe in Sachen Sauberkeit und Luftqualität im Haushalt.

Preis: 499,99 €

Topmodelle für unterschiedliche Bedürfnisse

Bissell Nass-Trocken-Sauger "CrossWave X7 Plus Cordless Pet Select"

Besonderheiten: Multifunktionaler Nass-Trocken-Sauger, Speziell für Haustierhaare entwickelt

Merkmale:

Saugkraft: Hoch

Akkulaufzeit: Bis zu 30 Minuten

Gewicht: Mittel

Lautstärke: Moderat

Vielseitigkeit: Hervorragend

HEPA Filter: Effektiv für Haustierhaare

Preis: 529,99 €



Der Bissell Nass-Trocken-Sauger »CrossWave X7 Plus Cordless Pet Select« bietet eine einzigartige Lösung für Haushalte mit Haustieren. Mit seiner kombinierten Nass- und Trockensaugfunktion kann er nicht nur Schmutz und Staub beseitigen, sondern auch Flüssigkeiten problemlos aufnehmen. Im Akku-Staubsauger Test stellte man fest, dass seine hohe Saugleistung und effektive Filterung ihn besonders geeignet für die Beseitigung von Haustierhaaren macht, die oft eine Herausforderung darstellen. Die Akku Laufzeit von bis zu 30 Minuten ermöglicht eine effiziente Reinigung großer Flächen, während sein moderates Gewicht und seine handliche Bauweise die Handhabung erleichtern. Trotz der Vielseitigkeit bleibt die Lautstärke des Geräts auf einem angenehmen Niveau. Insgesamt ist der Bissell CrossWave X7 Plus Cordless Pet Select Akkusauger eine klare Empfehlung für Haustierbesitzer, die eine effektive und zeitsparende Reinigungslösung suchen.

BOSCH Akku-Stielstaubsauger "Serie 8 Unlimited Gen2 BSS825CARP"

Besonderheiten: Speziell für Teppichböden entwickelt, Innovative CarpetBoost-Funktion für maximale Reinigungsleistung

Merkmale:

Saugkraft: Sehr hoch

Akkulaufzeit: Bis zu 75 Minuten

Gewicht: Leicht

Lautstärke: Leise

Vielseitigkeit: Mittel

HEPA Filter: Hochwertig

Preis: 569,99 €



Platz 3. geht an den BOSCH Akku-Staubsauger »Serie 8 Unlimited Gen2 BSS825CARP«. Er ist eine hervorragende Wahl für Haushalte mit Teppichböden. Dank seiner innovativen CarpetBoost-Funktion bietet er eine maximale Saugleistung, um auch tiefsitzenden Schmutz effektiv zu entfernen. Seine sehr hohe Saugkraft und die lange Akkulaufzeit von bis zu 75 Minuten machen ihn zu einem zuverlässigen Begleiter für umfangreiche Reinigungsaufgaben. Trotz seiner Leistungsfähigkeit ist er überraschend leicht und leise, was die Bedienung besonders angenehm gestaltet. Die hochwertigen Filter sorgen für eine saubere Abluft und damit für ein gesundes Raumklima. Obwohl er speziell für Teppiche entwickelt wurde, ist der BOSCH Serie 8 Unlimited Gen2 BSS825CARP Akkustaubsauger auch auf anderen Bodenbelägen effektiv einsetzbar. Er richtet sich an Verbraucher, die höchste Ansprüche an Sauberkeit und Komfort stellen.

BOSCH Akku-Stielstaubsauger "BSS825FRSH"

Besonderheiten: Speziell für Frischluftliebhaber entwickelt, Aktivkohlefilter für die effektive Neutralisierung von Gerüchen

Merkmale:

Saugkraft: Hoch

Akkulaufzeit: Bis zu 60 Minuten

Gewicht: Mittel

Lautstärke: Moderat

Vielseitigkeit: Hoch

HEPA Filter: Aktivkohlefilter

Preis: 499,99 €



Der BOSCH Akku-Staubsauger »BSS825FRSH« ist die ideale Wahl für alle, die Wert auf frische Luft in ihrem Zuhause legen. Mit seinem speziellen Aktivkohlefilter neutralisiert er effektiv unangenehme Gerüche und sorgt so für ein angenehmes Raumklima. Seine hohe Saugleistung und die lange Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten ermöglichen eine gründliche Reinigung großer Flächen, während sein moderates Gewicht und die angenehme Lautstärke für eine komfortable Nutzung sorgen. Die Vielseitigkeit des BOSCH BSS825FRSH macht ihn zu einem vielseitigen Helfer im Haushalt, der nicht nur Boden, sondern auch Polstermöbel und andere Oberflächen mühelos reinigt. Insgesamt ist er eine klare Empfehlung für Verbraucher, die Wert auf eine saubere und frische Umgebung legen.

LG Akku-Hand-und Stielstaubsauger "A9K-PRO1G"

Besonderheiten: Dual-Funktion: Kann als Hand- oder Stielstaubsauger verwendet werden, Innovative Power Drive Düse für maximale Saugleistung

Merkmale:

Saugleistung: Sehr hoch

Akkulaufzeit: Bis zu 80 Minuten

Gewicht: Leicht

Lautstärke: Leise

Vielseitigkeit: Sehr hoch

HEPA Filter: Effizient für Haustierhaare

Preis: 599,99 €

Der LG A9K-PRO1G überzeugt mit seiner Dual-Funktion, die es ermöglicht, ihn sowohl als Hand- als auch als Stielstaubsauger zu nutzen, je nach den individuellen Bedürfnissen des Nutzers. Seine innovative Power Drive Düse sorgt für eine beeindruckende Saugleistung auf verschiedenen Oberflächen, von Hartböden bis zu Teppichen. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 80 Minuten ist er ein zuverlässiger Begleiter für ausgedehnte Reinigungsaufgaben im gesamten Haushalt. Trotz seiner leistungsstarken Performance ist der Akkusauger erstaunlich leicht und arbeitet dabei angenehm leise. Die hohe Vielseitigkeit des LG A9K-PRO1G ermöglicht es, nicht nur Böden, sondern auch Polstermöbel und schwer erreichbare Ecken effektiv zu reinigen. Sein effizienter Filter ist speziell auf die Beseitigung von Haustierhaaren ausgelegt, was ihn besonders attraktiv für Tierbesitzer macht. Insgesamt ist der LG A9K-PRO1G eine klare Empfehlung für Verbraucher, die einen leistungsstarken, vielseitigen und benutzerfreundlichen Akku-Staubsauger suchen, der auch anspruchsvolle Reinigungsaufgaben mühelos bewältigt.

Kaufberatung: Finden Sie den perfekten Akku Staubsauger für Ihre Bedürfnisse

Bevor Sie sich für einen Akku Staubsauger entscheiden, ist es wichtig, Ihre individuellen Anforderungen sorgfältig zu berücksichtigen. Die Auswahl des richtigen Staubsaugers hängt stark von Ihrem Wohnungstyp, Bodenbelag, der Anwesenheit von Haustieren, Ihrem Budget und den gewünschten Funktionen ab. Eine umfassende Kaufberatung hilft Ihnen, Ihre Optionen einzugrenzen und das ideale Gerät für Ihr Zuhause zu finden.

Bodenbelag

Beginnen wir mit dem Wohnungstyp und dem Bodenbelag. Je nachdem, ob Sie in einer kleinen Wohnung, einem Einfamilienhaus oder einem größeren Anwesen wohnen, benötigen Sie möglicherweise einen Staubsauger, der für die Reinigung großer Flächen geeignet ist. Wenn Sie in einer kleinen Wohnung leben, könnte ein kompaktes Modell mit ausreichender Saugleistung und Manövrierfähigkeit die beste Wahl sein. Für Besitzer von größeren Häusern oder solchen mit mehreren Etagen ist ein kabelloser Staubsauger mit einer längeren Akkulaufzeit und hoher Saugleistung erforderlich, um effizient zu reinigen. Darüber hinaus ist es wichtig, den Bodenbelag zu berücksichtigen. Teppiche erfordern in der Regel eine höhere Saugkraft als Hartböden wie Fliesen oder Holz.

Hautiere

Die Anwesenheit von Haustieren kann die Reinigungsanforderungen erheblich beeinflussen. Haustierhaare können sich schnell ansammeln und herkömmliche Akku Sauger könnten Schwierigkeiten haben, sie effektiv zu entfernen. In diesem Fall sollten Sie nach einem Staubsauger suchen, der speziell für die Aufnahme von Haustierhaaren entwickelt wurde. Ein Gerät mit effizienten Filtern und speziellem Aufsatz Zubehör zur Tierhaar-Entfernung ist hier empfehlenswert, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten und Allergene zu reduzieren.

Budget

Das Budget spielt natürlich auch eine entscheidende Rolle bei der Auswahl eines Akku Staubsaugers. Die Preise für Akku Staubsauger können je nach Marke, Funktionen und Leistung erheblich variieren. Es ist wichtig, das Finanzielle im Auge zu behalten und nach einem Staubsauger zu suchen, der Ihre Anforderungen erfüllt, ohne Ihr Budget zu sprengen. Es gibt eine breite Palette von Optionen, von preisgünstigen Modellen bis hin zu High-End-Geräten mit fortschrittlichen Funktionen. Eine gute Kaufberatung hilft Ihnen dabei, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden und einen Staubsauger zu wählen, der Ihren Bedürfnissen entspricht.

Zusatzfunktionen

Zusätzlich zu den grundlegenden Funktionen sollten Sie auch überlegen, ob Sie bestimmte Zusatzfunktionen benötigen. Einige gängige Funktionen, nach denen Sie Ausschau halten können, sind ein Handstaubsauger-Modus für die Reinigung von Möbeln und schwer zugänglichen Bereichen, eine Selbstentleerungsbasis für zusätzlichen Komfort oder eine verbesserte Filtrationstechnologie für Allergiker. Überlegen Sie, welche Funktionen für Sie wichtig sind und suchen Sie gezielt nach einem Modell, das diese bietet.

Marken

In Österreich gibt es eine Reihe beliebter Geräte Marken, die hochwertige Akku Staubsauger anbieten. Dazu gehören Bosch, AEG, Bissell, LG und viele mehr. Diese Marken sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit, Leistung und Innovation und bieten eine Vielzahl von Modellen für verschiedene Bedürfnisse und Budgets an.

Indem Sie Ihre individuellen Bedürfnisse und Präferenzen berücksichtigen und eine fundierte Kaufentscheidung treffen, können Sie sicherstellen, dass Sie den perfekten Akku Staubsauger für Ihr Zuhause finden. Eine umfassende Kaufberatung ist der Schlüssel zu einem zufriedenstellenden Kauf und einem sauberen und komfortablen Zuhause.