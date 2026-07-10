Trotz Mega-WM: Bierbranche in der Krise

Die deutsche Brauwirtschaft gerät tiefer in die Krise, der Bierkonsum geht weiter zurück.

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Das hat Auswirkungen auf das Sortiment im Handel und die Preise. Insolvenzen, Schließungen und Verkäufe von Brauereien werden an immer mehr Standorten ein Thema. Der deutsche Biermarkt schrumpfte nach minus 6 Prozent 2025 um gut 5 Prozent in den ersten fünf Monaten 2026. Für Holger Eichele, Geschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, handelt es sich um eine "echte Zäsur".

"Seit Mai 2019, dem letzten Jahr ohne externe Einflüsse durch Corona-Pandemie oder den Krieg gegen die Ukraine, hat die Branche somit 550 Millionen Liter Bier verloren, das sind rund 18 Prozent des früheren Gesamtmarktes", verdeutlicht Eichele das Ausmaß des Abwärtstrends.

Das hat gravierende Folgen, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen: Der Braukonzern um Warsteiner gab einen Kapazitätsabbau um fast ein Drittel mit Kahlschlag bekannt. Die Brauerei in Herford wird geschlossen. Falls sich kein Käufer findet, wird auch die Brauerei in Paderborn dicht gemacht.

Was bedeutet das für die Verbraucher?

Die großen Anbieter besitzen Skaleneffekte, können also Bier günstiger produzieren, wie Veltins-Chef Volker Kuhl erklärt. Das Rückgrat der Branche, mittlere und kleinere Betriebe, gerieten am stärksten in die Zange. Die Traditionsmarken blieben aber oft erhalten, wenn Produktion abwandere.

Auch im Handel finde eine Marktbereinigung statt. Die Regale seien lange mit Hellbieren "geflutet" worden. Inzwischen gewinne das alkoholfreie Segment an Vielfalt hinzu, sagt Veltins-Marketing-Manager Fabian Veltins. Alkoholfreie Getränke hätten im Handel den Umsatzanteil von 50 Prozent überschritten, während der von Bier auf unter 22 Prozent gesunken sei.

Handel wirbt mit hohen Rabatten

Mit der Fußball-WM startete eine Rabattwelle mit Preisabschlägen von bis zu knapp 40 Prozent: "Um die tief sitzende Verbraucherunsicherheit zu durchbrechen und die eigene Marktposition zu verteidigen, reaktivierte der Handel vermehrt die psychologisch kritische Kampfgrenze von unter 10 Euro pro Kasten Bier", beschreibt Veltins-Vertriebsmanager Rainer Emig.

Laut Marcus Strobl, Getränkeexperte des Marktforschungsunternehmens NIQ, hat der Absatzrückgang bei Bier von 4 Prozent in den ersten sechs Monaten 2026 im Handel die gleiche Größenordnung wie die im Vorjahr.

Der durchschnittliche Bierpreis erhöhte sich von 1,59 Euro je Liter im ersten Halbjahr 2025 auf 1,64 Euro je Liter im ersten Halbjahr 2026. Deshalb sei der Umsatz im Handel nicht erneut so stark zurückgegangen wie im Vorjahr. Die Juni-Aktionspreise seien im WM-Umfeld höher gewesen als die im Vorjahr.

Kaum Effekte auf Braubranche

"Von der Fußball-WM hatten wir nichts erwartet und wurden auch nicht enttäuscht", meint Eichele. Mit Blick auf hohe Produktionskosten und den Rückgang des Bierkonsums "ist leider damit zu rechnen, dass die Anzahl der Brauereien in Deutschland weiter abnehmen wird". Ein Lichtblick sei der wachsende Anteil alkoholfreier Biere und deren Spitzenstellung in Europa.

Als Gründe für den starken Abwärtstrend führt der Verbandsvertreter das schlechte Konsumklima an, das durch anhaltende politische Unsicherheit verursacht sei. Außerdem wirkten sich die Bevölkerungsentwicklung, Post-Pandemie-Effekte wie die anhaltende Krise der Gastronomie, das veränderte Ausgehverhalten, die Digitalisierung des Alltags mit Lieferdiensten aus. Auch konsumierten junge Leute deutlich weniger Alkohol als ältere Menschen.

"Es wird weiter weniger Bier getrunken in Deutschland", stellt auch Niklas Other, Herausgeber des Getränkemarkt-Magazins "Inside" fest. Die Braubranche befinde sich in einer Konsolidierungswelle, bei der sicherlich noch einiges kommen werde. Das sei ein zäher und schmerzlicher Prozess. "Man wird nicht mehr alle Standorte retten können in der Braubranche."

Veltins wächst nur mit Zukauf

Die Großbrauerei Veltins hat nur durch den Zukauf der Marke Karamalz ihren Wachstumskurs fortsetzen können. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Getränkeabsatz zwar um 1,3 Prozent auf 180 Mio. Liter. Aber ohne die Übernahme des Malzgetränks von der Brauerei Eichbaum in Mannheim wäre der Absatz um 2,5 Prozent gesunken. Die Stammmarke Veltins Pils verlor im ersten Halbjahr 4,3 Prozent Absatz. Dabei habe auch eine vollzogene Preiserhöhung eine Rolle gespielt, erläuterte der Veltins-Chef.