Interaktives Rotkäppchen im Wald

Vom Lagerfeuerkonzert bis zum interaktiven Rotkäppchen – der OÖ Kultursommer für Kinder

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Der OÖ Kultursommer ist im vollen Gange. Land auf, Land ab bieten die rund 80 Festivals und Veranstaltungsreihen Kulturgenuss vom Feinsten. Viele der Programme sind dabei extra für ein junges Publikum und Familien maßgeschneidert – von Theater und Konzerten über Workshops bis hin zu interaktiven Lesungen.

" Kultur schafft Begegnungen, weckt Talente und verbindet Generationen. Deshalb ist jedes Kulturerlebnis auch eine Investition in die Zukunft unseres Kulturlandes Oberösterreich", sagt LH Thomas Stelzer (ÖVP).

Interaktives Theater steht mit "Rotkäppchen am Turm" auf dem Programm des Turm 20 Theater- und Kulturvereins in Linz. Gemeinsam mit Rotkäppchen, der Großmutter und selbstverständlich dem Wolf geht es von 23. bis 26. Juli durch den Wald. Dabei erzählt jede Figur ihre Version des bekannten Grimm-Märchens. Das Musical "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" nach dem gleichnamigen Roman von Judith Kerr und in der Adaption von Henry Mason und Thomas Zaufke besticht von 29. Juli bis 12. August in der Kulturfabrik Helfenberg durch seine Melodien, Menschlichkeit und Humor.

Von 1. bis 8. August lädt die Kinderopernwerkstatt des Attergauer Kultursommers zum Mitmachen ein. Kinder ab 8 Jahren erarbeiten in der Landesmusikschule St. Georgen/Attergau gemeinsam ein Musiktheaterstück, das am Ende der Woche aufgeführt wird. Ein Fixstern des kulturellen Sommerangebots für Kinder sind die Jungen Brucknertage in Sankt Florian, die heuer von 17. bis 19. August stattfinden. Kinder von 0 bis 12 Jahren erwartet ein fantasievolles Programm rund um Musik, Bewegung und Entdeckungsfreude mit Workshops, Führungen und einem Mitmachkonzert.

Ein eigenes Kinderprogramm hat von 27. bis 30. August das OÖ Literaturfestival 4557 in Schlierbach zu bieten, und auf der Burgruine Losenstein klingt der Sommer am 6. September mit dem Kindermitmach-Lagerfeuerkonzert von Zwerg Zatsch, Hexe Ratsch und Riese Muxelmil aus.

Weitere Veranstaltungen und Informationen auf www.kultursommer-ooe.at/kinder-kultursommer