Welser City Beach wird wieder aufgeschüttet

Sechs Wochen Urlaub vom Alltag

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Wels. Der Wels City Beach presented by Fronius kehrt von 24. Juli bis 23. August zurück auf den Minoritenplatz und verwandelt die Welser Innenstadt erneut in eine sommerliche Sport- und Freizeitoase. Der Rasen für den Fußballcourt muss weichen und der Platz mit feinstem Sand befüllt. Mit abwechslungsreichen Sportangeboten, einer Family Kids Zone und kulinarischen Highlights bietet der Wels City Beach auch heuer wieder Urlaubsfeeling mitten in der Stadt. Am Eröffnungstag lockt Gratis-Eis. Im Juli und August wird auch wieder ein Ferienprogramm für Kinder & Jugendliche geboten Beachvolleyball (27.7.- 30.7.) und Fußball Camp (13.7.- 16.7.).