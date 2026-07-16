Goldener Schuh: Diese WM-Regel gilt bei Gleichstand

Die WM 2026 nähert sich mit dem Finale zwischen Spanien und Argentinien ihrem Höhepunkt. Neben der Frage nach dem neuen Weltmeister ist auch das Rennen um den Goldenen Schuh noch komplett offen: Derzeit herrscht Gleichstand.

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Aktuell führen Lionel Messi und Kylian Mbappe die Liste mit je acht Toren an. Der bereits ausgeschiedene Erling Haaland folgt mit sieben Treffern, während Harry Kane, Jude Bellingham (je sechs) sowie Mikel Oyarzabal und Ousmane Dembélé (je fünf) noch im Turnier vertreten sind.

Die Regeln bei Gleichstand

Das Duell läuft jedoch, wie schon 2022, voraussichtlich auf Messi und Mbappe hinaus. Da die FIFA geteilte Torschützentitel abgeschafft hat, greift bei einem Gleichstand Artikel 45 der WM-Regularien. Demnach entscheidet zunächst die Anzahl der Torvorlagen: Hier liegt Messi nach zwei Assists gegen England mit insgesamt vier Vorlagen knapp vor Mbappe, der aktuell bei drei Vorlagen steht. Sollten die Spieler auch bei den Vorlagen gleichauf sein, gewinnt derjenige mit den wenigsten absolvierten Spielminuten.

Spieler teilten sich früher Titel

In der Vergangenheit war es durchaus üblich, dass sich mehrere Spieler den Titel teilten, wie etwa bei den Turnieren 1962 oder 1994. Seit 2006 wird jedoch konsequent nur ein einziger Gewinner gekürt. Ein prominentes Beispiel ist Thomas Müller, der sich 2010 bei gleicher Toranzahl durch eine höhere Vorlagenzahl den Titel sicherte. Es bleibt also ein hochspannender Kampf bis zur letzten Minute, bei dem neben den Toren auch Assists und die reine Einsatzzeit den Ausschlag geben werden.