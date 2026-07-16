Katastrophe! England-Fans prügeln sich im Pub

Nicht nur die Spielern der "Three Lions" legten beim Argentinien-Spiel einen Katastrophen-Show ein, sondern auch deren Fans zu Hause.

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Der Start der Engländer war so gut und dominant, doch nach dem Tor Bellinghams entschied man sich nur mehr zu verteidigen und keinen Fußball zu spielen - und das gegen eine Mannschaft, die mit ihrem Sturm darauf spezialisiert ist, jede noch so harte Verteidigung aufzubrechen.

Aber auch die Fans im Land entschieden sich für Chaos zu sorgen und prügelten sich gegenseitig nach der bitteren Niederlage in einem Pub in London.

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Doch die Prügeleien blieben nicht im Pub, auch am Spielfeld schlug ein Spieler, besser gesagt Bellingham, einem argentinischen Fußballer auf den Hinterkopf. Der soll vorher die mitgereisten englischen Fans unnötig provoziert haben.