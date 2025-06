Coole Zeugnisaktionen: Gratis Sommer-Gadgets und Kinospaß

Zeugnis in der Hand – jetzt beginnt die schönste Zeit des Jahres! Ein buntes Potpourri an Zeugnisgeschenken: Mit dem Zeugnis gratis Eintritt in Schloss Hof oder am Zeugnistag gratis auf den Donauturm inklusive Turm-Rutsche.

Am 27. und 28. Juni ist jeweils ab 10 Uhr die legendäre „Rutschpartie“ von Ulrich & Erich wieder zurück und verwandelt den St. Ulrichsplatz in Wien 7 in ein Sommer-Festl für Groß & Klein! Auf der 75 Meter langen Wasserrutsche gibt es Schulschluss-Rutschen, einen Style-Slide-Cup und die große Waterballon-Battle. Um 22 Uhr ist Badeschluss!

Q19 lockt mit Beachball-Set und Trinkbecher © Robert Fritz

Sommerspaß: Geschenke mit Mehrwert

Mit dem Zeugnis in der Hand direkt ins Sommervergnügen: Am Freitag, 27. Juni, schenkt Huma Eleven, das Einkaufscenter in Wien Simmering, allen Schulkindern eine bunte Schwimmnudel. Und ab Montag, 14. Juli, wird’s magisch: Die Ausstellung „Magic Mermaids“ verwandelt die Shopping-Mall bis 2. August in eine fantasievolle Unterwasserwelt. Riesige, leuchtende Meerjungfrauen, bunte Schmetterlinge und andere Fantasiewesen sorgen für Staunen. Das Highlight: ein VR-Erlebnis, geöffnet jeden Freitag und Samstag.

Cooler Start in den Sommer im Q19 Einkaufsquartier Döbling: Wer am 27. Juni zwischen 9 und 15 Uhr mit seinem Schulzeugnis vorbeikommt, darf sich über ein sommerliches Gadget freuen – zur Auswahl stehen ein stylisher Tumbler oder ein farbenfrohes Beachball-Set. Und während der Ferien lädt das Q19 jeden zweiten Mittwoch zum kostenlosen Ferienspiel ein: Den Auftakt macht am 9. Juli ein Kreativnachmittag unter dem Motto „Aus Alt mach Neu“, am 6. August wird der Q19 Games Corner eröffnet – mit vielen spannenden Spielen zum Ausprobieren. Zum Abschluss am 20. August verwandelt sich das Center in eine Detektiv-Akademie.

Für Kids: Gratis Eintritt in Schloss Hof © Daniel Zupanc

Schlosserlebnis udn Kinospaß

Gratis auf Schloss Hof – Zeugnis zeigen & Ferien starten! Von 27. bis 29. Juni haben Kinder und Jugendliche (6 bis 18 Jahre) mit dem aktuellen Zeugnis freien Eintritt. Darüber hinaus lockt die barocke Erlebniswelt mit Streichelzoo, Laufrad-Parcours oder Kindertheater.

An der Cineplexx-Kinokassa bestimmt (am 27. 6. Wien NÖ und Burgenland sowie am 4. 7. in allen anderen Bundesländern die Mathenote den Ticketpreis (Note +0,90 Euro) für den Film deiner Wahl, die bis einschließlich 17.30 Uhr starten.

Zeugnistag am Donauturm: Am 27. 6. von 9 bis 12 Uhr das aktuelle Zeugnis vorzeigen und zusätzlich zum Gratis-Eintritt, die Turm-Rutsche kostenfrei genießen.

italien und Griechenland haben Potenzial für Last-Minute-Angebote © Gettyimages

Meer mit viel Familienzeit Sonne, Sand und Meer

Beliebte Ziele mit Restplatzpotenzial: Italien und Griechenland zum Schnäppchenpreis für Kurzentschlossene.

Die Sommerferien sind für viele Familien der Höhepunkt des Jahres – Zeit, um gemeinsam zu entspannen, neue Orte zu entdecken und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Ob Ferienwohnung am Meer, All-Inclusive-Hotel oder kleines Familienresort – der mediterrane Sommer bietet unzählige Möglichkeiten, Erholung und Genuss zu verbinden. Besonders beliebt bei Eltern und Kindern sind Italien und Griechenland – sie punkten mit kinderfreundlichen Stränden und köstlicher Kulinarik, die auch Kids schmeckt.

Italien & Griechenland: Strand & FamilienspaßIn Italien laden kilometerlange Sandstrände von Bibione über Lignano bis Jesolo ein, die man mit dem Auto in nur wenigen Stunden erreichen kann. In Lignano kann man sich auch abseits des Wassers in einem der fünf Vergnügungsparks (z. B. Aqua-splash Wasserpark oder Parco Junior) austoben.In Griechenland lockt beispielsweise die Insel Rhodos mit speziell auf Familien ausgerichteten Hotels mit Kinder-Pools, Kinderbetreuung und Spielplätzen. An der Ostküste mit den Orten Lardos, Faliraki oder Kallithea ist der Strand flach abfallend. Rhodos bietet auch viele Wassersportmöglichkeiten wie Schnorcheln und Tauchen für Teenager.