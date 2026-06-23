Ansturm auf Gemeindebau-Klimaanlagen

Nach der Lockerung für Klimaanlagen im Gemeindebau gibt es wienweit bereits über 120 Anträge. Vor allem in Floridsdorf und der Donaustadt glühen derzeit die Leitungen. Wiener Wohnen zieht nun eine erste Bilanz.

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Pünktlich vor den großen Hitzewellen gab es für Bewohner einer Gemeindewohnung eine echte Erleichterung. Seit rund vier Wochen sind die strengen Regeln für private Klimageräte endlich Geschichte. Und die Wienerinnen und Wiener fackeln nicht lange. Eine erste Zwischenbilanz zeigt einen gewaltigen Ansturm auf die ersehnte Abkühlung für die heißen Monate.

Großer Run auf die Abkühlung

Bei Wiener Wohnen sind in der kurzen Zeit bereits mehr als 120 Anträge und Anfragen eingetrudelt, wie der ORF Wien berichtet. Die Verantwortlichen arbeiten auf Hochtouren, um die Wünsche abzuarbeiten. Immerhin 20 Mieterinnen und Mieter haben bereits die offizielle Zusage in der Tasche und dürfen ihr sogenanntes Split-Gerät montieren. Das Aufatmen bei den Betroffenen ist bei der aktuellen Hitzewelle bestimmt groß. Bei rund 80 weiteren Ansuchen läuft die Prüfung derzeit noch.

Strenge Auflagen

Ganz ohne Bürokratie geht es in Wien aber natürlich nicht. Nur kurz anzurufen reicht bei weitem nicht aus. Ein echtes Verfahren startet erst, wenn das offizielle Formular gemeinsam mit einem konzessionierten Fachbetrieb ausgefüllt wurde. Sicherheit und Technik gehen schließlich vor. Dass Wiener Wohnen genau hinschaut, beweisen zwei Absagen. Einmal stand eine thermische Sanierung des gesamten Hauses im Weg und im anderen Fall wurden die technischen Richtlinien einfach nicht eingehalten. Ganze 130 Personen haben sich das Infoblatt zwar schon geholt, die Papiere aber noch nicht fertig ausgefüllt retourniert.

Meisten Anfragen aus Transdanubien

Wer alle Dokumente beisammen hat, muss im Normalfall nicht lange auf die Entscheidung warten. Wiener Wohnen verspricht eine Erledigung innerhalb von maximal drei Wochen. Oft geht es sogar deutlich schneller. Wenn allerdings der Denkmalschutz oder die Stadtgestaltung mitreden müssen, kann es etwas länger dauern.

Die meisten Anträge kommen übrigens aus den Flächenbezirken. Floridsdorf und die Donaustadt sind die absoluten Spitzenreiter bei dem Wunsch nach Abkühlung. Aber auch Landstraße, Leopoldstadt, Favoriten und Liesing glühen die Telefone.