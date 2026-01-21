Alles zu oe24VIP
Mehr als nur Kaffee: Diese Produkte sind ein Muss für Fans
E-Commerce-Artikel
Für Kaffee-LIebhaber

Mehr als nur Kaffee: Diese Produkte sind ein Muss für Fans

21.01.26, 11:29
Egal ob Espresso, Cappuccino oder Filterkaffee – 2026 wird Kaffee persönlicher, besser und bequemer!

Ob Homeoffice, Morgenroutine oder gemütliche Wochenenden – guter Kaffee gehört für viele einfach dazu. Kaffee scheitert oft nicht an der Bohne, sondern an der falschen Zubereitung. Genau hier setzen moderne Kaffeeprodukte an: smarte Maschinen, hochwertige Bohnen und cleveres Zubehör sorgen dafür, dass Café-Qualität auch zu Hause gelingt.  

Warum Kaffee-Produkte 2026 so gefragt sind

Kaffee ist längst mehr als ein Wachmacher. Qualität, Geschmack und Ritual stehen im Fokus. Moderne Geräte sind einfach zu bedienen, platzsparend und liefern konstant gute Ergebnisse. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach hochwertigen Bohnen, nachhaltigen Marken und Zubehör, das den Kaffeegenuss abrundet. Kurz gesagt: Mehr Geschmack, weniger Aufwand.

Diese Kaffee-Produkte sind aktuell besonders beliebt  

De'Longhi – Magnifica S Perfetto

De’Longhi Magnifica S - Perfetto Kaffeevollautomat mit klassischem Milchaufschäumer 

De’Longhi Magnifica S - Perfetto Kaffeevollautomat mit klassischem Milchaufschäumer 

Frisch gemahlene Bohnen auf Knopfdruck: Der De’Longhi Magnifica S Perfetto ist ein echter Klassiker unter den Kaffeevollautomaten. Mit integriertem Mahlwerk und klassischem Milchaufschäumer gelingen Espresso und Cappuccino ganz unkompliziert – ideal für alle, die Komfort und Geschmack verbinden wollen.

Preis: 301,51 € (–25 % | Amazon Tipp)

Warum beliebt:

  • Frisch gemahlen pro Tasse
  • Intuitives Bedienfeld mit Tasten
  • Perfekt für Espresso & Cappuccino
  • Klassischer Milchaufschäumer 

Lavazza – Crema e Aroma Kaffeebohnen

Lavazza, Crema e Aroma, Arabica und Robusta Kaffeebohnen, Ideal für Espressomaschinen 

Lavazza, Crema e Aroma, Arabica und Robusta Kaffeebohnen, Ideal für Espressomaschinen 

Kräftig, vollmundig und perfekt für Espresso: Die Lavazza Crema e Aroma Bohnen kombinieren Arabica & Robusta zu einem intensiven, ausgewogenen Geschmack mit feinen schokoladigen Aromen. Ideal für Espressomaschinen, Vollautomaten und alle, die ihren Kaffee gern etwas stärker mögen.

  • Preis: ab 26,98 €

Warum beliebt:

  • Intensität 8/10 – kräftig & aromatisch
  • Vollmundiger Geschmack mit schöner Crema
  • Perfekt für Espresso & Milchgetränke
  • Mittlere Röstung für ausgewogene Aromen 

Timemore – Chestnut C3S Pro Handkaffeemühle

TIMEMORE Chestnut C3S Pro Ganzmetall Kaffeemühle Manuelle Mit Präziser Mahlgradeinstellung 

TIMEMORE Chestnut C3S Pro Ganzmetall Kaffeemühle Manuelle Mit Präziser Mahlgradeinstellung 

Präzise, hochwertig und kompromisslos: Die Timemore Chestnut C3S Pro ist eine Ganzmetall-Handmühle mit kegelförmigem Edelstahl-Mahlwerk und fein justierbarer Mahlgradeinstellung. Perfekt für alle, die maximale Kontrolle über ihren Kaffee wollen – egal ob Pour-Over, AeroPress oder Espresso.

  • Preis: 109,92 €

Warum beliebt:

  • Präzise Mahlgradeinstellung
  • Kegelförmiges Edelstahl-Mahlwerk
  • Ganzmetall-Design mit klappbarem Griff
  • Bohnenbehälter für ca. 25 g 

Philips – Serie 5400 Kaffeevollautomat (LatteGo)

Philips Serie 5400 Kaffeevollautomat - LatteGo, 12 Getränke, Milchaufschäumer, Touchscreen 

Philips Serie 5400 Kaffeevollautomat - LatteGo, 12 Getränke, Milchaufschäumer, Touchscreen 

Vielseitig, modern und besonders benutzerfreundlich: Der Philips Serie 5400 Kaffeevollautomat bietet 12 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck und überzeugt mit dem beliebten LatteGo Milchsystem. Ideal für Haushalte mit unterschiedlichen Kaffeevorlieben.

  • Preis: 465,88 €

Warum beliebt:

  • 12 Getränkevarianten inkl. Milchkaffee
  • LatteGo Milchaufschäumer – schnell & leicht zu reinigen
  • Intuitiver Touchscreen
  • 4 individuelle Benutzerprofile
  • Edles Chrom-Finish 

Stanley – Aerolight Transit Thermobecher (0,35 L)

Stanley 1913 Aerolight Transit Thermobecher 0.35L - Hält 4 Stunden Heiß 

Stanley 1913 Aerolight Transit Thermobecher 0.35L - Hält 4 Stunden Heiß 

Leicht, auslaufsicher und perfekt für unterwegs: Der Stanley Aerolight Transit Thermobecher hält Kaffee bis zu 4 Stunden heiß und passt in gängige PKW-Getränkehalter. Ideal für Pendler, Coffee-to-go-Fans und alle, die ihren Kaffee lieber mitnehmen als wegwerfen.

  • Preis: 34,28 €

Warum beliebt:

  • Hält Getränke bis zu 4 Stunden heiß
  • Auslaufsicher & spülmaschinenfest
  • Ultraleichtes Aerolight-Design
  • Perfekt für unterwegs & Reisen 

Schwiizer Schüümli – Espresso Kaffeebohnen

Schwiizer Schüümli Espresso, 100% Arabica Kaffeebohnen, kräftig-intensiv 

Schwiizer Schüümli Espresso, 100% Arabica Kaffeebohnen, kräftig-intensiv 

Kräftig, intensiv und trotzdem ausgewogen: Die Schwiizer Schüümli Espresso Bohnen bestehen aus 100 % Arabica und sind ideal für den Einsatz im Kaffeevollautomaten. Die mittlere Röstung sorgt für ein rundes Aroma mit angenehmer Stärke – perfekt für Espresso und Milchgetränke.

  • Preis: 24,04 € 

Warum beliebt:

  • 100 % Arabica – ausgewogen & aromatisch
  • Stärke 4/5 – kräftig, nicht bitter
  • deal für Vollautomaten
  • Mittlere Röstung für harmonischen Geschmack
  • Rainforest Alliance zertifiziert 

RENPHO – Digitale Kaffeewaage mit Timer

RENPHO Digitale Kaffeewaage mit Timer 

RENPHO Digitale Kaffeewaage mit Timer 

Präzise, kompakt und unverzichtbar für konstant guten Kaffee: Die digitale Kaffeewaage von RENPHO misst auf 0,1 g genau und verfügt über eine integrierte automatische Zeitmessung. Perfekt für Espresso, Pour-Over und Filterkaffee – ideal für alle, die ihre Brühparameter im Griff haben wollen.

  • Preis: 40,33 €

Warum beliebt:

  • Präzision bis 0,1 g (max. 3 kg)
  • Integrierter Timer für exakte Brühzeiten
  • Wiederaufladbar & portabel
  • Ideal für Pour-Over, Espresso & Filter 

Zubehör, das den Unterschied macht

Neben Maschinen und Bohnen sind auch Milchaufschäumer, elektrische Kaffeemühlen und Thermobecher echte Bestseller. Sie sorgen für mehr Kontrolle, besseren Geschmack und Kaffeegenuss unterwegs.

Tipps für den Kauf von Kaffee-Produkten

Nicht jedes Gerät passt zu jedem Kaffeetyp. Achte auf:

  • Zubereitungsart: Vollautomat, Filter, Siebträger oder Kapsel
  • Bohnen: Arabica, Robusta oder Blend
  • Mahlgrad: Fein für Espresso, grob für Filter
  • Pflege: Entkalkung & Reinigung nicht unterschätzen

Für wen lohnen sich diese Kaffee-Produkte besonders?

Für alle, die täglich Kaffee trinken und dabei nicht auf Qualität verzichten wollen. Egal ob Einsteiger, Vieltrinker oder Genießer – mit den richtigen Produkten wird jede Tasse zum kleinen Highlight.

Fazit: Kaffee-Genuss wie im Café – nur zu Hause

Guter Kaffee ist kein Luxus mehr, sondern eine Frage der richtigen Produkte. Moderne Maschinen, hochwertige Bohnen und cleveres Zubehör machen es leicht, Barista-Feeling ins eigene Zuhause zu holen. Und das Beste: Die beliebtesten Kaffeeprodukte gibt’s direkt auf Amazon – nur ein Klick vom nächsten perfekten Kaffee entfernt.
 

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

