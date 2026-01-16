Linzer Tabakfabrik wird dreimal zum Dancefloor

In der ehemaligen Lösehalle kann man "völlig losgelöst von der Erde" feiern.

Linz. Die Tabakfabrik verwandelt sich demnächst dreimal in einen Dancefloor. Am Samstag, 17. Jänner, wird eine Ü30-Party mit einer Abba-Powerstunde mit den größten Hits der Kult-Band von 23 bis 24 Uhr gefeiert. Am Samstag 7. März, wird dann wieder eine 90er-Party gefeiert - stets ausverkauft, also rasch Tickets sichern.

Der PiratenBall entert am Faschingssamstag, dem 14. Februar, zum zweiten Mal die Tabakfabrik . "Unseren PiratenBall besuchen jedes Jahr 1.700 Faschingsfans aus Linz und allen Landesteilen", erklärt Alexander Weigl, Präsident des Rudervereins ISTER. "Unsere vielen Ehrenamtlichen machen unser Kostümfest wieder zum unvergesslichen Erlebnis, mit vier Bühnen und bewährtem Musikangebot, Dancefloors und Kulinarik." Es gibt noch Tickets..