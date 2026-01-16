Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Party in der Tabakfabrik
© Getty

Abba bis Piratenball

Linzer Tabakfabrik wird dreimal zum Dancefloor

16.01.26, 11:55
Teilen

In der ehemaligen Lösehalle kann man "völlig losgelöst von der Erde" feiern. 

Linz. Die Tabakfabrik verwandelt sich demnächst dreimal in einen Dancefloor. Am Samstag, 17. Jänner, wird eine Ü30-Party mit einer Abba-Powerstunde mit den größten Hits der Kult-Band von 23 bis 24 Uhr gefeiert. Am Samstag 7. März, wird dann wieder eine 90er-Party gefeiert - stets ausverkauft, also rasch Tickets sichern.

Der PiratenBall entert am Faschingssamstag, dem 14. Februar, zum zweiten Mal die Tabakfabrik . "Unseren PiratenBall  besuchen jedes Jahr 1.700 Faschingsfans aus Linz und allen Landesteilen", erklärt Alexander Weigl, Präsident des Rudervereins ISTER. "Unsere vielen Ehrenamtlichen machen unser Kostümfest wieder zum unvergesslichen Erlebnis, mit vier Bühnen und bewährtem Musikangebot, Dancefloors und Kulinarik." Es gibt noch Tickets..

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden