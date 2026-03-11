Tirol-Bayern-Bus als Auftakt für österreichweite Interregio-Buslinien

Neue Öffi-Verbindung soll ab 2027 stündlich zwischen Jenbach in Tirol und Tegernsee in Bayern verkehren.

Tirol. Eine neue ab 2027 geplante Buslinie zwischen Jenbach in Tirol und Tegernsee in Bayern soll den Auftakt für weitere grenzüberschreitende Buslinien in Österreich bilden. Insgesamt sehe der Bund dafür 12 Mio. Euro vor, sagte Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Es würden künftig "noch eine Handvoll an weiteren Interregio-Buslinien folgen", stellte Hanke in Aussicht, wollte sich aber auf keine konkrete Zahl festlegen.

Auch wie viel an Bundesmitteln in dieses konkrete Tirol-Bayern-Busprojekt fließen wird, ließ der Minister auf Nachfrage offen und verwies auf eine im Sommer angesetzte Ausschreibung des Projektes. "Mit der zweiten Jahreshälfte im Jahr 2027 wird der Betrieb aber im Stundentakt aufgenommen", legte er sich in dieser Sache fest. Das Tirol-Bayern-Projekt müsse dabei als "erster Aufschlag" für schnellere und direkte Busverbindungen über die Grenzen in ganz Österreich verstanden werden, führte der Verkehrsminister aus.

Neue Busverbindung "konkurrenzfähig mit dem Auto"

Die aktuell noch nicht bezifferten Kosten für die Interregio-Buslinie zwischen Jenbach und Tegernsee werden sich laut Hanke das Land Tirol, der Freistaat Bayern und der Bund teilen. Mit der Buslinie zwischen Tirol und Bayern ließe sich nunmehr jedenfalls "eine vorhandene Lücke schließen", meinte Hanke.

Das Projekt, das "jetzt in die Umsetzung kommt", zeige auch, dass "der öffentliche Verkehr nicht an der Grenze endet", meinte Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) außerdem. Mit der kommenden Busverbindung sei man, was die Fahrzeit betreffe, "konkurrenzfähig mit dem Auto". Nicht zuletzt sei diese Verbindung auch für den "Verkehrsknotenpunkt Jenbach" und die "Tourismusregion Zillertal" von großer Bedeutung, so der Verkehrslandesrat.