Sekundenschlaf mit fatalen Folgen: Beifahrer stirbt bei Crash

Ein Todesopfer hat am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall in der Südoststeiermark gefordert.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, war eine 61-jährige Pkw-Lenkerin im Bezirk Schladming gegen 16:15 Uhr offenbar wegen Sekundenschlafs auf der B320 in Fahrtrichtung Liezen in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert. Ihr Ehemann (62), der sich auf dem Beifahrersitz befand, wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen.

Der Pkw war durch den Zusammenprall in den Böschungsbereich geschleudert worden. Die Lenkern konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Chauffeur des Lkw, ein 42-jähriger Grazer, wurde leicht verletzt.

© BFV Liezen/ABI Schlüßlmayr

Die Freiwilligen Feuerwehren Sankt Martin am Grimming und Gröbming waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Ebenso standen das Rote Kreuz mit Notarzteinsatzfahrzeug, die Rettungshubschrauber Christophorus 14 und 99 sowie zwei Notärzte im Einsatz. Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ.