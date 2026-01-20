Alles zu oe24VIP
Elon Musk
© Getty

Nach "Idiot"-Sager

Musk gegen O‘Leary: Jetzt will er Ryanair kaufen

20.01.26, 12:11
Teilen

Nach »Idiot«-Sager überlegt Musk Übernahme der Billigflotte. 

Milliardär Elon Musk veröffentlichte eine Umfrage auf X, in der er fragte, ob er die Fluglinie Ryanair kaufen und „Ryan als rechtmäßigen Herrscher wieder einsetzen“ solle.

Zuvor hatten sich der aktuelle Ryanair-CEO Michael O‘Leary und er gegenseitig als Idioten beschimpft. Streit-Auslöser: O‘Leary hatte dem Starlink-Internet von Musk eine Absage erteilt. Er hatte erklärt, dass er keine Starlink-Interne-Antennen auf den Flugzeugen wolle, weil die Treibstoffkosten durch das Gewicht und den Luftwiderstand viel zu hoch wären. Musk protestierte. Daraufhin sagte O‘Leary: „Ich würde Elon Musk keinerlei Aufmerksamkeit widmen. Er ist ein Idiot – sehr reich, aber ein Idiot.“  

Ryanair-CEO Michael O’Leary
© APA/ROLAND SCHLAGER

Ryanair-CEO Michael O‘Leary 

So viel ist Ryanair wert

Jetzt nennt Musk den CEO ebenfalls einen Idioten - und denkt offen über den Kauf der Billigflotte nach. Ryanair hat einen Marktwert von etwa 30 Milliarden Euro.

