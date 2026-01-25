Asfinag-Mitarbeiter verhinderten Geisterfahrer-Katastrophe

Im Bosrucktunnel auf der Pyhrnautobahn (A9) haben zwei reaktionsschnelle Mitarbeiter des Autobahnbetreibers Asfinag Sonntagfrüh einen Geisterfahrer gestoppt.

Den beiden Mautaufsichtsorganen, die in Richtung Bosrucktunnel unterwegs waren, war auf der Gegenfahrbahn ein Pkw aufgefallen, der mit Warnblinkanlage in falscher Richtung zum Tunnel fuhr. Über die Betriebsumkehr im Tunnel gelangten sie in die zweite Tunnelröhre, warnten den Autofahrer und brachten ihn zum Halten.

Wie die Asfinag mitteilte, war es gegen 5.00 Uhr in der Früh, als die beiden Mitarbeitenden Herta Turdo und Stefan Neudorfer den Pkw bemerkten, der in falscher Richtung zum Tunnel unterwegs war. Sie informierten umgehend die Verkehrsmanagementzentrale Ardning, die den Tunnel sperrte, während sie selbst über die Betriebsumkehr im Tunnel in die andere Tunnelröhre fuhren, um den Geisterfahrer zu stoppen.

"Da haben wir das Licht des Geisterfahrers schon gesehen, wir sind am rechten Fahrbahnrand stehengeblieben, hatten Blaulicht und Folgetonhorn eingeschaltet und zusätzlich den Lenker mit der Lichthupe gewarnt", schilderte Neudorfer die dramatischen Minuten. Der 57-jährige deutsche Staatsbürger hielt schließlich an, nachdem er bereits an den Asfinag-Mitarbeitern vorbeigefahren war. Mit seinem Einverständnis wurde das Fahrzeug von ihnen aus dem Tunnel gefahren. Der Mann erklärte später, dass er aufgrund einer nicht funktionierenden Bankomatkarte an der Mautstation den Rückweg antreten haben wollen.