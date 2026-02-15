Alles zu oe24VIP
Betrunkener Teenie (16) landete bei Pkw-Spritztour in Aschach
Mit 1,2 Promille

Betrunkener Teenie (16) landete bei Pkw-Spritztour in Aschach

15.02.26, 10:12 | Aktualisiert: 15.02.26, 14:08
Narrische Aktion: Ein Teenager ohne Führerschein borgte sich Auto von Mutter aus - und versenkte es spektakulär.

OÖ. Ein mit 1,2 Promille vollgetankter 16-Jähriger ohne Führerschein ist in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Eferding mit einem nicht zugelassenen Pkw seiner Mutter bei winterlichen Verhältnissen von der Fahrbahn abgekommen und in die Aschach gestürzt.

Er konnte sich selbst befreien und blieb laut Polizei "wie durch ein Wunder unverletzt". Anrainer halfen ihm aus dem eiskalten Fluss und versorgten ihn. Die Feuerwehr musste das Wrack bei widrigen Bedingungen bergen.

