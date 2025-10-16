Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
So süß kann Artenschutz sein: Affennachwuchs im Haus des Meeres
© Haus des Meeres

Weißkopfsakis

So süß kann Artenschutz sein: Affennachwuchs im Haus des Meeres

16.10.25, 10:48
Teilen

Große Freude im Haus des Meeres: Es gibt Familienzuwachs bei den südamerikanischen Weißkopfsakis! Besucher können das Neugeborene im Tropenhaus bereits sehen, allerdings braucht es manchmal noch etwas Geduld und eine gute Beobachtungsgabe.  

Ein junger Weißkopfsaki ist im Tropenhaus des Haus des Meeres zur Welt gekommen. Das Neugeborene bleibt nah bei Mutter Gaby und ist bereits für Besucher zu sehen. Mit etwas Geduld und einem scharfen Blick lassen sich erste gemeinsame Momente beobachten.

Das Jungtier versteckt sich gut geschützt im dichten Fell seiner Mutter.

Das Jungtier versteckt sich gut geschützt im dichten Fell seiner Mutter.

© Haus des Meeres

Die kleine Schwester Elive zeigt großes Interesse am Umgang mit dem Jungtier. „Die sozialen Affen lernen viele Verhaltensweisen durch Beobachtung und Nachahmen der älteren Gruppenmitglieder“, erklärte Zoodirektor Jeff Schreiner. Elive verfolgt genau, wie ihre Mutter mit dem Nachwuchs umgeht, und sammelt dabei wichtige Erfahrungen. „So kann sie erste Erfahrungen sammeln, um hoffentlich später selbst einmal erfolgreich ihre Jungen großzuziehen“, sagte Schreiner. Die Weißkopfsakis im Haus des Meeres sind Teil des europäischen Erhaltungszuchtprogramms. Jede erfolgreiche Nachzucht trägt zum Fortbestand einer genetisch gesunden Population bei.

Sobald das Jungtier größer ist, übernehmen auch andere Gruppenmitglieder das Tragen. Danach wird es gemeinsam mit den älteren Geschwistern das Tropenhaus erkunden. „Wir freuen uns schon auf eine spannende und lebhafte Zeit mit viel Spiel, Klettern und Getobe quer durchs Tropenhaus“, sagte Schreiner. Wer den jüngsten Bewohner sehen möchte, kann das täglich von neun bis zwanzig Uhr tun. Die Tiere sind tagaktiv und ziehen sich mit dem Sonnenuntergang zur Ruhe zurück. Die Tierpfleger empfehlen daher einen Besuch rechtzeitig am Tag.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden