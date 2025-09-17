Faszination statt Ekel: Neue Insekten-Show im Haus des Meeres

Ab sofort gibt es jeden Mittwoch um 18 Uhr die Möglichkeit für eine ganz besondere Begegnung im Haus des Meeres. Die Guides nehmen ausgewählte Insekten aus der Vitrine und legen sie freiwilligen Besucherinnen und Besuchern im wahrsten Sinne des Wortes auf die Hand.

Sie bewegen sich kaum und sehen wie ein Zweig oder ein welkes Blatt aus. Doch dann kribbelt und krabbelt es plötzlich auf der Haut. Im Haus des Meeres findet ab sofort jeden Mittwoch um Punkt 18 Uhr ein faszinierendes Naturerlebnis unter dem Motto "Kleines Krabbeln" statt. Dabei dürfen Besucherinnen und Besucher lebende Insekten nicht nur beobachten, sondern auch berühren. Dieses Erlebnis schärft die Sinne, fordert ein wenig Mut und öffnet die Augen für eine oft unterschätzte Welt.

Hautnah erleben, wie es kribbelt und krabbelt - jeden Mittwoch im Haus des Meeres. © Haus der Meeres

Die unscheinbarsten Tiere im Haus

Die Guides greifen in die Vitrine, nehmen ausgewählte Tiere behutsam heraus und legen sie auf die ausgestreckten Hände der Gäste. Wer sich traut, begegnet exotischen Krabblern wie Fauchschaben aus Madagaskar. Diese Insekten können laut fauchen, wenn sie sich bedroht fühlen oder miteinander kommunizieren. Ihr Auftreten wirkt einschüchternd, doch sie sind harmlos und erstaunlich faszinierend.

Auch Stabschrecken zeigen eindrucksvoll, was Tarnung bedeutet. Sie verharren regungslos und erinnern an kleine Zweige. Erst wenn sich langsam ein Bein bewegt, erkennt man das lebendige Wesen. Dieser Moment bringt Staunen und Überraschung. Noch verblüffender wirken Wandelnde Blätter, die mit Körperform und Bewegungsmuster einem trockenen Blatt im Wind gleichen.

Wandelndes Blatt im Haus des Meeres. © Haus der Meeres

Während die Tiere sanft über die Haut krabbeln, erzählen die Guides spannende Details über ihre Lebensweise. Sie klären auf, nehmen Ängste und machen neugierig auf mehr. Die Veranstaltung ist im regulären Eintrittspreis enthalten, eine Anmeldung ist nicht nötig. Wer seine Scheu überwinden oder einfach nur staunen möchte, ist mittwochs auf Ebene 9.1 genau richtig. Dort warten lebendige Tarnkünstler darauf, entdeckt zu werden.