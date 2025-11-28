Alles zu oe24VIP
Mersserstecherei Meidling
© twitter, esterreicherr

24 Angeklagte!

Bandenkrieg in Wien nach "Hasskonferenz" auf Instagram

28.11.25, 13:55 | Aktualisiert: 28.11.25, 15:42
Eine Massenschlägerei in Meidling zwischen Tschetschenen und Syrern deckt die Dimensionen der Probleme von jungen Männern unterschiedlicher ethnischer Gruppen in der Bundeshauptstadt schonungslos auf.

Wien. Nach den im vergangenen Sommer in Wien mit Waffen ausgetragenen ethnisch motivierten Auseinandersetzungen zwischen gebürtigen Tschetschenen auf der einen und arabischstämmigen Männern auf der anderen Seite ist nun eine weitere Anklage eingebracht worden. Wegen einer Massenschlägerei nahe des Bahnhofs Meidling am 7. Juli müssen sich insgesamt 24 junge Männer verantworten, bestätigte die Wiener Staatsanwaltschaft einen Bericht des "Standard".

Mersserstecherei Meidling

Verdächtiger wurde in Zusammenhang mit den jüngste Ereignisse gestellt.

© twitter, esterreicherr

Fünf Männer trugen bei der Auseinandersetzung, bei der die Opfer nach vorheriger Absprache verfolgt und mit Waffen attackiert worden sein sollen, zum Teil schwere Verletzungen davon. Die nun beschuldigten Männer im Alter von 17 bis 25 Jahren müssen sich wegen absichtlich schwerer Körperverletzung und der schweren gemeinschaftlichen Gewalt verantworten, bestätigte die Sprecherin der Anklagebehörde, Nina Bussek der APA.

Initialzündung durch 25-Jährigen

Als Hauptverdächtiger gilt ein 25 Jahre alter Tschetschene. Er soll laut Akten "eine feindselige Haltung" gegenüber Syrern in Wien entwickelt haben. Wenige Tage vor der Eskalation in Meidling lud der Tschetschene schließlich öffentlich einsehbar auf Instagram zu einer Konferenz ein, die sich mit der "Ausschaltung" der syrischen Gruppe beschäftigen solle. Dort kam es dann auch zu der brutalen Auseinandersetzung. Ein Termin für die Verhandlung steht noch aus.

