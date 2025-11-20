"Weihnachten auf Gut Aiderbichl" feiert TV-Comeback

Die beliebte Sendung "Weihnachten auf Gut Aiderbichl" feiert 2025 ihr TV-Comeback mit Musik, tierischen Begegnungen und bewegenden Geschichten.

Rechtzeitig zur Bescherung 2025 kehrt "Weihnachten auf Gut Aiderbichl" erstmals wieder ins Fernsehen zurück. Die Sendung zeigt ein festliches Programm mit musikalischen Highlights, emotionalen Geschichten und Begegnungen mit geretteten Tieren im Gründergut in Henndorf bei Salzburg. Ausstrahlungstermine sind am 24.12.2025 auf ORF 2 und am 25.12.2025 im MDR – jeweils um 20.15 Uhr.

Marco Ventre, Stefanie Hertel und Dieter Ehrengruber © Gut Aiderbichl

Stars für den Tierschutz

Geschäftsführer Dieter Ehrengruber betont: "Wir freuen uns unglaublich, dass 'Weihnachten auf Gut Aiderbichl' wieder da ist. Besonders schön ist, dass auch dieses Jahr wieder so viele namhafte Stars unseren geretteten Tieren eine Stimme geben möchten."

DJ Ötzi © Gut Aiderbichl

Erstmals führen Stefanie Hertel und Marco Ventre gemeinsam durch die Sendung. Zu den Gästen zählen DJ Ötzi, Johnny Logan, Sassy, Francine Jordi, Stefan Mross, Sara de Blue & Lisa Bogusch, die jungen Zillertaler, die Meissnitzer Band und die Mountain Crew. Stefanie Hertel tritt zudem mit ihrer Familienband More Than Words auf.

Ein Abend voller Herz

DJ Ötzi © Gut Aiderbichl

"Wir wollen nicht zu viel verraten, aber es wird – wie immer – ein Abend voller Herz, Musik und tierischem Weihnachtszauber", so Ehrengruber. Die Sendung verbindet Tierschutz, Musik und emotionale Geschichten und verspricht ein Highlight für die Festtage.