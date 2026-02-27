Frau stirbt bei Wohnhausbrand

Ein Anrainer bemerkte das Feuer.

Loretto. Eine Frau ist am Donnerstagabend beim Brand eines Wohnhauses in Loretto (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gestorben. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits Teile des Daches und die Zwischendecke eingestürzt, die Einsatzkräfte konnten das Gebäude zunächst nicht betreten, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando am Freitag in der Früh.

© Freiwillige Feuerwehr Loretto

Das Feuer in der Waldrandsiedlung wurde von einem Nachbarn gegen 22.45 Uhr entdeckt. Ein Sohn der Hausbesitzerin bestätigte im Laufe des Löscheinsatzes, dass sich seine Mutter noch im Haus befinden dürfte. Sie wurde dann tot im Gebäude gefunden.

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis etwa 3.30 Uhr. Insgesamt standen 65 Feuerwehrleute im Einsatz.