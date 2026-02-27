Alles zu oe24VIP
Frau stirbt bei Wohnhausbrand
Feuer-Drama

Frau stirbt bei Wohnhausbrand

27.02.26, 07:03
Ein Anrainer bemerkte das Feuer.

Loretto. Eine Frau ist am Donnerstagabend beim Brand eines Wohnhauses in Loretto (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gestorben. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits Teile des Daches und die Zwischendecke eingestürzt, die Einsatzkräfte konnten das Gebäude zunächst nicht betreten, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando am Freitag in der Früh.

Frau stirbt bei Wohnhausbrand
Das Feuer in der Waldrandsiedlung wurde von einem Nachbarn gegen 22.45 Uhr entdeckt. Ein Sohn der Hausbesitzerin bestätigte im Laufe des Löscheinsatzes, dass sich seine Mutter noch im Haus befinden dürfte. Sie wurde dann tot im Gebäude gefunden.

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis etwa 3.30 Uhr. Insgesamt standen 65 Feuerwehrleute im Einsatz.

