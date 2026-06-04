Seit 94 Jahren besteht bei der FIFA-Endrunde dieses Gesetz.

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Das gab es noch NIE in der Geschichte des Fußballs! Vor der Mammut-WM in den USA, Kanada und Mexiko sorgt eine irre Statistik für mächtig Wirbel.

Kein ausländischer Trainer holte WM-Titel

Es ist eine Statistik wie ein Denkmal, felsenfest und unumstößlich: Seit der allerersten Weltmeisterschaft 1930 in Montevideo bis zum Turnier in Katar vor vier Jahren gilt ein eisernes Gesetz: Noch NIE hat ein Land die WM gewonnen, das von einem ausländischen Trainer gecoacht wurde! Jedes einzelne Weltmeister-Team der Geschichte hatte einen Landsmann an der Seitenlinie. Hält der Fluch an ist klar: Wegen unserem Teamchef-Legionär Ralf Rangnick kann Österreich gar nicht Weltmeister werden.

Auch England & Brasilien chancenlos?

Das das ÖFB-Team ist nicht allein: Insgesamt 27 Nationen setzen auf Ausländer! Doch bei der kommenden Mega-WM könnte alles anders werden. Der Trend zum Import-Trainer ist so extrem wie nie zuvor: Sage und schreibe 27 Nationalteams werden von ausländischen Fachleuten angeführt!

Die zwei absolut klangvollsten und heißesten Kombinationen, die die Fußball-Welt elektrisieren: Thomas Tuchel, der die "Three Lions" aus England endlich zum ersehnten Titel führen soll. Carlo Ancelotti, der den Rekordweltmeister Brasilien wieder zurück auf den Thron hieven will.

Alles spricht für Top-Favoriten

Wie verrückt der Ausländer-Boom im Weltfußball ist, zeigt ein Blick auf die Ausnahme-Liste. Es ist mittlerweile viel einfacher, die Nationen aufzuzählen, die keinen Legionär an der Seitenlinie haben. Nur noch 21 Teams vertrauen auf einen Coach aus dem eigenen Land. Dabei auch die Top-Favoriten Argentinien (Lionel Scaloni), Frankreich (Didier Deschamps), Spanien (Luis de la Fuente), Deutschland (Julian Nagelsmann).