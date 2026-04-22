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© Getty Images

Premier League

ManCity löst Arsenal an der Tabellenspitze ab

22.04.26, 23:25
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1:0-Sieg bei Burnley durch Haaland-Treffer

Burnley. Manchester City hat Arsenal nach vielen Monaten an der Tabellenspitze der englischen Premier League abgelöst. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola siegte beim nun als Absteiger feststehenden Burnley FC 1:0 (1:0) und übernahm damit wegen der knapp besseren Tordifferenz erstmals seit dem 21. August 2025 den ersten Platz. Beide Teams weisen bei 33 Spielen jeweils 70 Punkte auf. Torjäger Erling Haaland (5.) machte den Sieg perfekt.

Erst am Sonntag hatte der zehnfache Meister Arsenal im direkten Duell bezwungen. Damit drohen die Londoner erneut abgefangen zu werden. Seit 2004 wartet Arsenal auf einen Meistertitel.

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