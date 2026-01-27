Alles zu oe24VIP
Boris Bukowski feiert den 80er mit Austopop-Woodstock
© zeidler

Konzert in Wiesen

Boris Bukowski feiert den 80er mit Austopop-Woodstock

27.01.26, 22:20
Am 5.Febraur wird Boris Bukowski, der jüngst den Krebs besiegte, auch schon 80. Gefeiert wird mit dem Hit-Konzert „Legenden des Austropop“, bei dem am 15. August in Wiesen auch Reinhold Bilgeri, Minisex sowie Opus und die Schick Sisters mit dabei sind. 

„Ihr müsst euch überlegen welche Welt ihr für Keith Richards und mich hinterlässt!“ Mit viel Schmäh und noch größerem Durchhaltevermögen nach dem Krebsdrama (2022) blickt Boris Bukowski knapp vor seinem 80.Geburtstag, den er am 5. Februar zelebriert, optimistisch in die Zukunft. Am 15. August zündet er deshalb unter dem Motto „Legenden des Austropop“ das große Geburtstagskonzert in Wiesen (Burgenland), bei dem sich auch Weggefährten wie Reinhold Bilgeri, Minisex sowie die Schick Sisters gemeinsam mit Opus-Mastermind Ewald Pfleger als Gratulanten einstellen.

Boris Bukowski feiert den 80er mit Austopop-Woodstock
© zeidler

Boris Bukowski feiert den 80er mit Austopop-Woodstock
© zeidler

Die Präsentation des Austro-Woodstocks unter der Regie von Veranstalter Wolfgang Werner ging bereits Dienstagabend im Wiener Strandcafe über die Bühne. Geburtstagstorte in Gitarrenform und das große Aufatmen inklusive. „Der Krebs ist besiegt! Sie haben mich wieder hingekriegt. Auch weil ich mich so viel wie möglich bewege,“ zeugt sich der angehende Jubilar im oe24-Interview demütig.

Boris Bukowski feiert den 80er mit Austopop-Woodstock
© zeidler

„Ich bin Gott sei Dank ein relativ sonniger Mensch, ich vergesse schlimme Sachen sehr schnell“ hat Bukowski mit dem besonders aggressiven Non-Hodgkin-Lymphom schon fast abgeschlossen. Auch dank großer Fan-Unterstützung. „Mir haben so viele Leute Mut zugesprochen und das war ein wesentlicher Beitrag zu meiner Genesung!“

Boris Bukowski feiert den 80er mit Austopop-Woodstock
© zeidler

Bukowski (o.) hat am 15. 8. bei "Legenden des Austropop" auch  Bilgeri (u.) dabei

Boris Bukowski feiert den 80er mit Austopop-Woodstock
© zeidler

Boris Bukowski feiert den 80er mit Austopop-Woodstock
© zeidler

Auch Minisex (o.) und Opus mit den Schick Sisters (u.) rocken in Wiesen mit. 

Boris Bukowski feiert den 80er mit Austopop-Woodstock
© Manuel Hanschitz

Jetzt gibt der 80er („Ich feiere im kleine Kreis mit Freunden und Familie und werde mich über jeden Gratulanten freuen!“)  nochmal Auftrieb für eine Hit-Show rund um Austropop-Klassiker wie „Trag meine Liebe wie einen Mantel“, „Euer Fritze mit der Spritze“, „Fandango“ oder „Kokain“: „Ein Bühnen-Tier wie ich braucht den freien Auslauf,“ so Bukowski.

