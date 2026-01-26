Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Neujahrskonzert holt zum 26. Mal (!) in Folge Platz 1
© APA

Chart-Hammer

Neujahrskonzert holt zum 26. Mal (!) in Folge Platz 1

Von
26.01.26, 09:33
Teilen

Das Neujahrskonzert auf Platz 1. Und das zum 26. Mal in Folge! Robbie Williams nur auf Platz 5. Die Austria Top 40 Charts liefern doch eine Mega-Überraschung.  

Nach Weltstars wie Bruce Springsteen oder David Bowie hatte jetzt auch Robbie Williams keine Chance! Das Neujahrskonzert stürmte am Wochenende wie erwartet an die Spitze der Austria Top 40 Album-Charts. Damit erobern die Wiener Philharmoniker schon zum 26.Mal in Folge Platz 1.

Neujahrskonzert holt zum 26. Mal (!) in Folge Platz 1
© APA/WIENER PHILHARMONIKER/DIETER NAGL

Neujahrskonzert holt zum 26. Mal (!) in Folge Platz 1
© ORF/Roman Zach-Kiesling

Ein weltweit einzigartiger Chart-Rekord. Auch wenn die Vorzeichen heuer alles andere als optimal waren. Im TV legte das Klassik-Highlight unter der Leitung von Yannick Nézet-Séguin ja eine totalen Bauchfleck hin. Nur mehr 839.000 Zuseher schunkelten beim „Radetzky-Marsch“. Die schlechteste ORF-Quote aller Zeiten.

Neujahrskonzert holt zum 26. Mal (!) in Folge Platz 1
© APA

Dazu gab es mit Robbie Williams ja einen durchaus ernstzunehmenden Überraschungs-Konkurrenten. Er zog sein für 6. Februar geplantes Album „Britpop“ auf den 16. Jänner vor. Und ging damit auf direkten Konfrontationskurs mit dem Neujahrskonzert-Auf iTunes stürmte „Britpop“ sofort auf Platz 1.

Neujahrskonzert holt zum 26. Mal (!) in Folge Platz 1
© Sony Music

Das ist die aktuelle Wertung der der Austria Top 40:

  • 1. Wr. Philharmoniker & Yannick Nézet-Séguin, Neujahrskonzert 2026
  • 2. Kreator, Krushers Of The World 
  • 3.  Enhypen, The Sin: Vanish 
  • 4.  A$AP Rocky, Don't Be Dumb 
  • 5. Robbie Williams, Britpop

Neujahrskonzert holt zum 26. Mal (!) in Folge Platz 1
© Sony Music

Doch in den Austria-Top-40 reichte es für Robbie gar nur zum bescheidenen Platz 5. Wegen seines schrägen Frühstarts konnten vieler seiner physischen Tonträger ja noch gar nicht ausgeliefert werden.

Neujahrskonzert holt zum 26. Mal (!) in Folge Platz 1
© Instagram

Neujahrskonzert holt zum 26. Mal (!) in Folge Platz 1
© Instagram

Trotzdem wird Robbie den „Chart-Flop“ in Österreich verkraften können, denn in England fuhr er mit „Britpop“ seinen bereits 16. Nummer-eins-Hit ein. Damit übertrumpft er jetzt auch die Beatles, die es ja „nur“ 15 Mal an die Chartspitze schafften „Das war mir wichtiger als alles andere,“ jubelt Robbie über seinen Chart-Rekord.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden