Neujahrskonzert holt zum 26. Mal (!) in Folge Platz 1

Das Neujahrskonzert auf Platz 1. Und das zum 26. Mal in Folge! Robbie Williams nur auf Platz 5. Die Austria Top 40 Charts liefern doch eine Mega-Überraschung.
Nach Weltstars wie Bruce Springsteen oder David Bowie hatte jetzt auch Robbie Williams keine Chance! Das Neujahrskonzert stürmte am Wochenende wie erwartet an die Spitze der Austria Top 40 Album-Charts. Damit erobern die Wiener Philharmoniker schon zum 26.Mal in Folge Platz 1.
Ein weltweit einzigartiger Chart-Rekord. Auch wenn die Vorzeichen heuer alles andere als optimal waren. Im TV legte das Klassik-Highlight unter der Leitung von Yannick Nézet-Séguin ja eine totalen Bauchfleck hin. Nur mehr 839.000 Zuseher schunkelten beim „Radetzky-Marsch“. Die schlechteste ORF-Quote aller Zeiten.
Dazu gab es mit Robbie Williams ja einen durchaus ernstzunehmenden Überraschungs-Konkurrenten. Er zog sein für 6. Februar geplantes Album „Britpop“ auf den 16. Jänner vor. Und ging damit auf direkten Konfrontationskurs mit dem Neujahrskonzert-Auf iTunes stürmte „Britpop“ sofort auf Platz 1.
Das ist die aktuelle Wertung der der Austria Top 40:
- 1. Wr. Philharmoniker & Yannick Nézet-Séguin, Neujahrskonzert 2026
- 2. Kreator, Krushers Of The World
- 3. Enhypen, The Sin: Vanish
- 4. A$AP Rocky, Don't Be Dumb
- 5. Robbie Williams, Britpop
Doch in den Austria-Top-40 reichte es für Robbie gar nur zum bescheidenen Platz 5. Wegen seines schrägen Frühstarts konnten vieler seiner physischen Tonträger ja noch gar nicht ausgeliefert werden.
Trotzdem wird Robbie den „Chart-Flop“ in Österreich verkraften können, denn in England fuhr er mit „Britpop“ seinen bereits 16. Nummer-eins-Hit ein. Damit übertrumpft er jetzt auch die Beatles, die es ja „nur“ 15 Mal an die Chartspitze schafften „Das war mir wichtiger als alles andere,“ jubelt Robbie über seinen Chart-Rekord.