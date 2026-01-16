Alles zu oe24VIP
selenskyj
© Getty Images

Baldiger Frieden?

Ukraine kündigt Gespräche mit USA für Samstag an

16.01.26, 23:18
Abkommen über die "zukünftige Sicherheitsarchitektur" und die "langfristige ökonomische Entwicklung" mit Volumen von bis zu 690 Mrd. Euro geplant

Die Ukraine hat für diesen Samstag Gespräche in den USA über die "zukünftige Sicherheitsarchitektur" und die "langfristige ökonomische Entwicklung" des osteuropäischen Landes angekündigt. Dabei solle an Abkommen über Sicherheitsgarantien und zum "wirtschaftlichen Aufblühen der Ukraine" mit einem Gesamtvolumen von umgerechnet bis zu 690 Milliarden Euro gearbeitet werden, schrieb die ukrainische Botschafterin in Washington, Olha Stefanischyna, auf Facebook.

Als Verhandlungsort nannte sie Miami im Staat Florida. Bei einem günstigen Verlauf könne es bereits kommende Woche beim Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz) zu einer Unterzeichnung kommen.

Zur ukrainischen Delegation gehören ihren Worten nach der Sekretär des Sicherheitsrates, Rustem Umjerow, der Leiter des Präsidentenbüros, Kyrylo Budanow, und der Chef der Parlamentsfraktion der Präsidentenpartei Diener des Volkes, David Arachamija. Angaben zu den US-Unterhändlern machte sie nicht.

Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Washington versucht ein Friedensabkommen zwischen den Kriegsgegnern zu vermitteln. Bei grundsätzlichen Fragen wie einem möglichen NATO-Beitritt der Ukraine und russischen Gebietsansprüchen sind die Positionen Moskaus und Kiew jedoch weit voneinander entfernt. Russland beharrt bisher auf seinen Maximalforderungen, die auf eine Unterwerfung der Ukraine hinauslaufen.

