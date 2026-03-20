"Kings & Queens" der Kunst-Szene bei Sabine Wiedenhofer

Die Künstlerin lud zum Preview ihrer neuen Ausstellung in die Wiener Innenstadt.

Das Thema könnte aktueller nicht sein: 11 Frauenbüsten, teilweise verhüllt, im Dunklen tappend und geknebelt - barbrüstig und sexualisiert, trotzen sie ihrer Zuschreibung in unangreifbarer Würde. An den Wänden: Kronen, die die sieben Strahlen der Freiheitsstatue symbolisieren, aus denen das Gebiss eines Raubtiers entwächst, das sich drohend in das Haupt eines jeden bohrt, der sich damit zu krönen wagt.

Sabine Wiedenhofer und Cornelius Obonya © Atelier Wiedenhofer

Matthias Euler-Rolle und Alexander Joel © Atelier Wiedenhofer

Sabine Wiedenhofer lud zur Preview ihrer neuen Show „To all the fuckin’ Kings and Queens“ in die Galerie C.A. Contemporary und die „Kings and Queens“ der österreichischen Kulturszene waren dabei: Die Museumsdirektoren: Agnes Husslein-Arco und ChristophThun-Hohenstein sowie Günther Oberhollenzer (Direktor Künstlerhaus)., Schauspieler Cornelius Obonya, Billy Joels Burder Dirigent Alexander Joel, Regisseurin Carolin Pienkos, Kulturminister a.D. Josef Ostermayer, ORF Kulturchef Martin Traxl, Ö3-Lady Sylvia Graf und viele weitere VIPs.