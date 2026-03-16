Brutale Attacken in Tirol forderten drei Verletzte

Brutale Attacken haben in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck sowie in Imst im Tiroler Oberland drei Verletzte gefordert.

In Imst wurde ein 27-Jähriger von einem unbekannten Täter durch Faustschläge ins Gesicht und Fußtritte gegen den Kopf verletzt. In Innsbruck wiederum verletzte ein 20-jähriger Syrer einen 29-Jährigen und einen 22-Jährigen durch Tritte und Schläge im Gesichtsbereich, berichtete die Polizei am Montag.

Der Täter in Imst schlug dem 27-jährigen Österreicher gegen Mitternacht auf einem Parkplatz aus unbekannter Ursache mit der Faust ins Gesicht und brachte diesen dadurch zu Fall. Am Boden liegend musste der Mann schließlich mehrere Fußtritte gegen den Kopf einstecken. Er wurde verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Zams gebracht. Der Täter, der in Begleitung eines weiteren unbekannten Mannes war, suchte das Weite.

Schläge und Tritte

In der Landeshauptstadt wiederum wurde eine Polizeistreife gegen 2.50 Uhr bei den Viaduktbögen zuerst auf einen verletzten 29-jährigen Österreicher aufmerksam. Eine weitere Streife entdeckte nahezu zeitgleich einen weiteren Verletzten, einen 22-jährigen Österreicher. Beide waren durch Schläge und Tritte im Gesichtsbereich verletzt worden. Nach der Erstversorgung wurden sowohl der 29-Jährige als auch der 22-Jährige in die Klinik eingeliefert. Eine Fahndung in der Nähe des Tatorts überführte schließlich den 20-jährigen Syrer als mutmaßlichen Täter. Dieser wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert.