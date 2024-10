Neue Sensationsaufnahmen von Loch Ness: Ist das "Nessie"?

Gibt es doch mehr hinter der Legende von „Nessie“, dem rätselhaften Monster von Loch Ness, als bisher angenommen?

Neue Sonaraufnahmen deuten auf etwas hin, das wie ein großes, schwimmendes Tier wirkt.

Tiefe von bis zu 230 Metern

Loch Ness ist der zweitgrößte See Schottlands, mit einer Tiefe von bis zu 230 Metern. In diesem Gewässer leben zahlreiche Fischarten, doch Berichte behaupten seit Jahrhunderten, dass dort auch ein gigantisches, möglicherweise prähistorisches Wesen haust. Bereits im Jahr 565 soll der Mönch Columban von Iona berichtet haben, von einem Ungeheuer auf dem See angegriffen worden zu sein. Rund 1000 Jahre später soll ein riesiges Tier angeblich drei Männer getötet haben.

„Monster von Loch Ness“

Seit den 1980er-Jahren wird mit moderner Technologie nach dem „Monster von Loch Ness“ gesucht, darunter sogar DNA-Analysen des Seewassers. Bisher gab es jedoch keine Beweise für die Existenz eines urzeitlichen Wesens. Ist die Legende also nichts weiter als Mythos? Vielleicht doch nicht! Am 22. September 2024 befand sich der Skipper Shaun Sloggie (29) mit dem Ausflugsschiff „Spirit of Loch Ness“ auf dem See, als das Bordsonar in 98 Metern Tiefe plötzlich eine ungewöhnliche Ortung zeigte. Das Sonarbild zeigt ein Objekt, das wie ein Lebewesen mit langem Hals aussehen könnte – ähnlich einem Wasser-Dinosaurier.

Authentizität der Aufnahmen

Sonarexperte Craig Wallace die Authentizität der Aufnahmen. „Es besteht kein Zweifel, dass wir hier einen echten, klaren und deutlichen Kontakt sehen“, sagte Wallace der Lokalzeitung „The Northern Times“.