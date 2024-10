Sensationsfund: 50-Dollar-Flohmarktbild ein Vermögen wert

Eine echte Überraschung!

Als Allen Treibitz über einen Flohmarkt in den Hamptonsspazierte, war er wie gewohnt auf der Suche nach preiswerter Second-Hand-Kunst. Doch was er an diesem Tag entdeckte, übertraf seine Erwartungen bei Weitem.

Emily Carr (1871-1945)

Der erfahrene Kunstsammler stieß auf ein Werk der kanadischen Künstlerin Emily Carr (1871-1945), das einen Grizzlybären auf einem Totempfahl darstellt. Schon auf den ersten Blick erkannte Treibitz interessante Details: eine klare Signatur und eine beeindruckende Ausstrahlung des Gemäldes. Ohne jedoch den wahren Wert des Kunstwerks zu kennen, erwarb er es für lediglich 50 Dollar (rund 45 Euro).

Recherche zu Hause

Erst nach eingehender Recherche zu Hause stellte sich heraus, wie wertvoll das Bild tatsächlich sein könnte. Laut Berichten von US-Medien stammt das Werk, das den Titel „Masset Q.C.I“ trägt, aus dem Jahr 1912 und könnte bei einer Auktion einen sechsstelligen Betrag erzielen. Am 20. November soll das Gemälde in Toronto zusammen mit weiteren Werken von Emily Carr versteigert werden.

"Etwas Besonderes"

Das Auktionshaus schrieb auf Facebook: „Der aktuelle Besitzer wusste nicht genau, was er erstanden hatte, aber er wusste, dass es etwas Besonderes war. Er hätte nicht richtiger liegen können. Wir freuen uns sehr, dieses historische Meisterwerk in unserer kommenden Frühjahrsauktion mit einem Schätzwert zwischen 100.000 und 200.000 Dollar anbieten zu können. Ein echter Glücksgriff!“