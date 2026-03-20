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Ranking enthüllt: In diesen Städten geht es im Bett am meisten zur Sache
© Getty Images

Laut Time Out

Ranking enthüllt: In diesen Städten geht es im Bett am meisten zur Sache

20.03.26, 10:18
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In welchen Städten auf dieser Welt geht es im Schlafzimmer am heißesten her? Die Antwort liefert eine Umfrage von Time Out. Nur so viel: Das Ranking dürfte einige überraschen.

Unser Liebesleben war schon immer ein heiß diskutiertes Thema, doch die Welt der Verführung hat sich radikal gewandelt. Während Dating-Apps glühen, sprechen Expert:innen immer öfter von einer „Sex-Rezession“. Besonders die Gen Z scheint laut aktuellen Daten im Schlafzimmer deutlich kürzerzutreten als ihre Vorgänger. Doch ist die Lust weltweit wirklich am Einschlafen? Eine Umfrage von Time Out räumt mit diesem Vorurteil auf und zeigt: In bestimmten Metropolen geht es richtig heiß zur Sache. 

Macau (China) 

Macau (China) 

© Getty Images

Überraschung an der Spitze: Fernost trifft Osteuropa

Wer dachte, Paris oder Rom führen die Liste an, hat sich gewaltig geirrt. Den ersten Platz teilen sich zwei Städte, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Das glitzernde Macau in China und das charmante Krakau in Polen. 

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Krakau (Polen) 

Krakau (Polen) 

© Getty Images

Hier ist das komplette Ranking der Top 20 Sex-Metropolen: 

  1. Macau (China) & Krakau (Polen)
  2. Guadalajara (Mexiko), Sao Paulo (Brasilien) & Luxemburg (Luxemburg)
  3. Porto (Portugal)
  4. Marseille (Frankreich), Bangkok (Thailand) & Rio de Janeiro (Brasilien)
  5. Panama City (Panama) & Cambridge (UK)
  6. Neapel (Italien)
  7. Medellin (Kolumbien) & Brüssel (Belgien)
  8. Hanoi (Vietnam) & Bogota (Kolumbien)
  9. Mexiko-Stadt (Mexiko)
  10. Rotterdam (Niederlande), Brasilia (Brasilien) & San Jose (Costa Rica) 

Lateinamerika dominiert die Lust-Liste

Auffällig ist die enorme Präsenz lateinamerikanischer Städte. Ob Mexiko, Brasilien oder Kolumbien - das Feuer scheint dort niemals zu erlöschen. Aber auch Europa muss sich nicht verstecken: Dass Luxemburg so weit oben im Ranking landet, dürfte für viele eine große Überraschung sein. Offenbar geht es in dem kleinen europäischen Land deutlich heißer her, als die Banken-Fassaden vermuten lassen!

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