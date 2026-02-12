Alles zu oe24VIP
Fielmann steigert nach Rekordgewinn die Dividende
© TZ ÖSTERREICH/Kernmayer

Gute Nachfrage

Fielmann steigert nach Rekordgewinn die Dividende

12.02.26, 13:42
Teilen

Gute Nachfrage im Ausland bescherte kräftige Zuwächse.

Die rasant gestiegene Nachfrage im Ausland hat Fielmann kräftige Zuwächse beschert. Die Optikerkette erzielte 2025 einen Rekordgewinn und will ihre Aktionäre mit einer deutlich höheren Dividende daran teilhaben lassen, wie der Konzern mitteilte. Der Nettogewinn erreichte nach ersten Berechnungen 205 Mio. Euro, während der Konzernumsatz um 7,4 Prozent auf 2,435 Mrd. Euro zulegte. Die Aktionäre sollen eine um 21,7 Prozent auf 1,40 Euro je Aktie angehobene Dividende erhalten.

USA wächst stark

Zum Wachstum hätten alle Regionen beigetragen. In Deutschland wuchs der Umsatz trotz schwacher Konsumstimmung um vier Prozent, in den USA legten die Erlöse um 46 Prozent auf 312 Mio. Dollar (262 Mio. Euro) zu. Die operative Marge (bereinigtes EBITDA) verbesserte sich auf 23,8 (21,7) Prozent. Mit den Zahlen schloss Fielmann seine Strategie "Vision 2025" ab, deren Ziele übertroffen wurden.

Fielmann: "Ursprüngliche Ziele übertroffen"

"Als wir 2019 unsere Vision 2025 verkündet haben, waren weder die Covid-Pandemie noch der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft absehbar", sagte Vorstandschef Marc Fielmann. "Trotz dieser Herausforderungen haben wir unsere ursprünglichen Ziele übertroffen." Für das laufende Jahr will das Unternehmen seinen Ausblick Ende April veröffentlichen. Aufbauend auf dem Erfolg soll die neue "Vision 2035" das Wachstum weiter beschleunigen.

