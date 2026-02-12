Alps Resorts: Gerhard Brix in den Senat der Wirtschaft berufen

Der Tiroler Unternehmer Gerhard Brix wurde in den Senat der Wirtschaft berufen, eine unabhängige Organisation für wirtschaftliche Zukunftsfragen. Sein Engagement für nachhaltige touristische Wertschöpfung und regionale Entwicklung wird damit offiziell gewürdigt.

Gerhard Brix, Gründer und CEO von ALPS RESORTS, gehört ab sofort dem Senat der Wirtschaft an. Die unabhängige Wirtschaftsorganisation vereint ausgewählte Unternehmer, die aktiv an den wirtschaftlichen Zukunftsfragen Österreichs mitwirken. Mit der Berufung wird Brix’ Engagement für nachhaltige touristische Entwicklung und regionale Stärkung anerkannt. „Ich sehe meine Aufgabe als Senator darin, meine unternehmerische Erfahrung einzubringen und Verantwortung für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Österreich zu übernehmen“, sagt Brix. „Der Tourismus ist dabei einer der zentralen Wirtschaftsmotoren. Seine langfristige Wettbewerbsfähigkeit aktiv mitzugestalten, ist mir ein besonderes Anliegen."

Berufung von Gerhard Brix (rechts) in den Senat der Wirtschaft durch Präsidentin Benita Ferrero-Waldner (Mitte) und Vorstandsvorsitzenden Hans Harrer (links). © Else Creations

Nachhaltige Tourismusprojekte als Erfolgsmodell

Seit 2011 prägt Brix mit strategischem Weitblick die österreichische Tourismuslandschaft. Unter seiner Leitung wuchs ALPS RESORTS zu einer der größten Hotelketten Österreichs mit über 45 Hotels und Ferienresorts. Sein Leitgedanke: „Wir beleben Orte mit Menschen“.

Ziel ist, touristische Wertschöpfung nachhaltig zu gestalten – oft abseits der bekannten Hotspots. Beispiele sind das Erzberg Alpin Resort, das aus einer ehemaligen Bergarbeitersiedlung entstand, sowie das Bergresort Berwanger Hof, das 2026/27 eröffnet.

Wirtschaftlicher Erfolg und internationale AnerkennungDie Strategie trägt Früchte: ALPS RESORTS wurde zwei Jahre in Folge von der Financial Times als eines der „Europe’s Long-Term Growth Champions“ ausgezeichnet und gehört zu den fünf wachstumsstärksten Tourismusunternehmen Europas. 2025 knackte die Hotelgruppe erstmals die Marke von über einer Million Nächtigungen pro Jahr.