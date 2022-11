Ready, Set, Glow! Traumhafte Kleider, individuelle Beratung für jede Braut in zauberhaftem Ambiente - Mit Loveglow hat Bernadette Sophie Pachler 2019 in Klosterneuburg bei Wien einen wahren Traum für Bräute geschaffen.

Der schönste Kleiderschrank für Brautmode befindet sich am Stadtplatz 10-11 in Klosterneuburg, in einem modernen Innenhof. Die beiden Inhaberinnen Bernadette und Kitty haben es sich zur Mission gemacht, jede Braut mit dem perfekten Kleid und einem einzigartigen Anprobe-Erlebnis glücklich zu machen.

Die Loveglow-Story

Bernadette Pachler hat sich mit LOVEGLOW ihren lang ersehnten Lebenstraum erfüllt. Inspirieren und coachen ließ sie sich von ihrer persönlichen Muse Nisane Sümer, bekannt aus der TV-Show „Zwischen Tüll und Tränen“. Bernadette ist studierte Architektin, was sich auch im Store widerspiegelt. Auf einer Fläche von 200m2 entstand so eine märchenhafte Brautwelt mit sprudelnder Prosecco-Quelle.

Ebenfalls Architektin und ehemalige Profitänzerin Kitty Prager ist seit Juni 2022 Geschäftspartnerin. Sie führte in Budapest ihr eigenes Modelabel für extravagante und ausgefallene Ballroben. Eine Last-Minute Brautkleid-Änderung führte die beiden schicksalhaft zusammen.

Traumbräute verdienen Traumkleider

Bernadette und Kitty behalten stets die aktuellen Brautmoden-Trends im Auge. So sind zum Beispiel Colourful Brides, Maschen, Perlen und Stoffe, die wie ein Hauch von Nichts am Körper liegen und Bridal Suits die Must-Haves der kommenden Saison.

LOVEGLOW bietet handverlesene Designer-Kleider und Zweiteiler von jungen, aufstrebenden Brands und etablierten Labels, brandaktuelle It-Pieces für die trendige Urban-Bride und romantisch, verspielte Modelle für die moderne Boho-Prinzessin.

Die beiden sind besonders stolz darauf, einige ihrer Marken exklusiv in Österreich zu führen, bei denen hochwertige Materialien aus teilweisen recycelten Stoffen und Spitzen, sowie eine nachhaltige und faire Herstellung im Fokus stehen. Die Kleider im Loveglow Store kosten zwischen 1.200 € und 3.700 €.

A Beautiful Way to become a Loveglow-Bride

Weil die Suche nach dem perfekten Kleid für Bräute eines der schönsten und emotionalsten Erlebnisse in der Hochzeitsvorbereitung ist, dreht sich im Loveglow Store alles rein um die Braut und ihre Wünsche. Der Weg zum Kleid beginnt mit einem exklusiven 2,5-stündigen Fitting-Termin direkt im Store und wird mit einer persönlichen Flasche Loveglow-Sparkling mit Blattgoldflocken oder Champagner feierlich eröffnet. Bei der Beratung wird das Motto der Hochzeit und Location berücksichtigt, besonders aber die Persönlichkeit und die individuellen Wünsche der Braut. Sie darf aus dem Vollen schöpfen, Limit für die Kleiderwahl gibt es keines.

Auf dem Weg über den Laufsteg können sich die Bräute wie beim Einzug zum Altar fühlen. Mit passenden Accessoires und Schuhen wird der Hochzeitstag noch greifbarer gemacht und die Loveglow-Glocke besiegelt das „Yes to the dress!“.

„Unsere Mission ist es, unseren Bräuten und ihren BegleiterInnen bereits bei der Brautkleid-Anprobe einen unvergesslichen Tag zu bescheren. Darum wird der Beratungstermin zum absoluten Fitting-Erlebnis. Because you glow, girl!“, so Bernadette und Kitty.

Das einzigartige Loveglow-Erlebnis kann jederzeit online unter loveglow.at/ , telefonisch oder per Mail gebucht werden.