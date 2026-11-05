Ermittlungen
Tod von Aiwanger: Ergebnis der Obduktion da
Das vorläufige Ergebnis der Obduktion hat erste Erkenntnisse erbracht. Wie die Behörden bekanntgaben, gaben die medizinischen Befunde keinen Aufschluss über eine Fremdeinwirkung. "Das vorläufige Ergebnis der Obduktion ergab keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. Im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens stehen noch weitere gerichtsmedizinische Untersuchungen an", teilte die Staatsanwaltschaft Berlin mit.
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Ermittlungen der Gerichtsmedizin dauern an
Zusätzlich zu den offiziellen Angaben der Staatsanwaltschaft gibt es weitere Erkenntnisse aus dem Umfeld der Behörden. Nach der Obduktion kann ein Suizid ausgeschlossen werden, heißt es aus Ermittlerkreisen gegenüber dem FOCUS.
Ergebnisse aus den Ermittlerkreisen
Die weiteren gerichtsmedizinischen Untersuchungen im laufenden Todesermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Berlin sollen nun die verbleibenden medizinischen Fragen abschließend klären.
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