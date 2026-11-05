Tod von Aiwanger: Ergebnis der Obduktion da

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion gibt es keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. Die Staatsanwaltschaft Berlin gab dazu erste Details bekannt.

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Das vorläufige Ergebnis der Obduktion hat erste Erkenntnisse erbracht. Wie die Behörden bekanntgaben, gaben die medizinischen Befunde keinen Aufschluss über eine Fremdeinwirkung. "Das vorläufige Ergebnis der Obduktion ergab keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. Im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens stehen noch weitere gerichtsmedizinische Untersuchungen an", teilte die Staatsanwaltschaft Berlin mit.

© APA/dpa/Peter Kneffel

Ermittlungen der Gerichtsmedizin dauern an

Zusätzlich zu den offiziellen Angaben der Staatsanwaltschaft gibt es weitere Erkenntnisse aus dem Umfeld der Behörden. Nach der Obduktion kann ein Suizid ausgeschlossen werden, heißt es aus Ermittlerkreisen gegenüber dem FOCUS.

Ergebnisse aus den Ermittlerkreisen

Die weiteren gerichtsmedizinischen Untersuchungen im laufenden Todesermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Berlin sollen nun die verbleibenden medizinischen Fragen abschließend klären.