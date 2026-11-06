Kleinflugzeug stürzt auf Autobahn ab

Auf der Autobahn 2 ist es nordöstlich von Magdeburg zu einem schweren Flugzeugunglück gekommen. Eine kleine Maschine stürzte direkt auf die vielbefahrene Verkehrsader und ging in Flammen auf, woraufhin die Behörden einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei auslösten.

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Das Unglück ereignete sich am Nachmittag auf der Richtungsfahrbahn der wichtigen Ost-West-Verbindung. Laut ersten Angaben eines Polizeisprechers in Magdeburg ist das genaue Ausmaß der Tragödie gegenwärtig noch nicht vollständig absehbar. Unklar ist vor allem, wie viele Menschen sich an Bord des Kleinflugzeugs befanden und wie schwer diese zu Schaden gekommen sind.

Die ersten gesicherten Erkenntnisse der Polizeiinspektion Magdeburg im Überblick:

Unfallort: Autobahn 2 nordöstlich von Magdeburg, etwa einen Kilometer vor dem Autobahnparkplatz Krähenberge

Autobahn 2 nordöstlich von Magdeburg, etwa einen Kilometer vor dem Autobahnparkplatz Krähenberge Beteiligte Fahrzeuge: Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind keine Autos oder Lkw auf der Autobahn in die Kollision verwickelt worden

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind keine Autos oder Lkw auf der Autobahn in die Kollision verwickelt worden Opferlage: Die Zahl der verletzten oder getöteten Insassen der Unglücksmaschine ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen

Die Zahl der verletzten oder getöteten Insassen der Unglücksmaschine ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen Einsatzstatus: Zahlreiche Rettungsmannschaften, Feuerwehreinheiten und Polizeikräfte sind vor Ort im Dauereinsatz

Trümmerfeld auf der Fahrbahn: Feuerwehr bekämpft Flammen

Wie und warum das Kleinflugzeug überhaupt auf die A2 geraten ist, muss erst durch Experten der Flugunfalluntersuchung geklärt werden. Ob es sich um eine missglückte Notlandung infolge eines technischen Defekts oder um einen plötzlichen Absturz handelte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Erste Aufnahmen vom Unglücksort dokumentieren das verheerende Bild der Zerstörung. Große Teile der kleinen Maschine wurden beim Aufprall völlig zerrissen. Die alarmierten Feuerwehren waren rasch zur Stelle, um die brennenden Reste des Wracks etwa einen Kilometer vor dem Autobahnparkplatz Krähenberge zu löschen und ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Aufgrund des Großeinsatzes und der umfangreichen Löscharbeiten kommt es auf der Autobahn zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.