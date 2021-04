Schock-Einsatz: Brennende Frau lief aus Wohnhaus

Schreckliche Szenen ereigneten sich am Dienstagabend vor einem brennenden Wohnhaus.

Aufruhr in Baden: Dienstagabend wurde die Badener Feuerwehr zu einem dramatischen Einsatz gerufen. In der Radetzkystraße kam es zu einem Brand in einer Kellerwohnung. Wie die Feuerwehr berichtete, soll eine Frau, deren Kleidung brannte, aus dem Wohnhaus gelaufen sein. Sanitäter und Feuerwehr konnten die Kleidung des Brandopfers löschen, die Frau erlitt jedoch schwere Verbrennungen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber C3 ins Wiener AKH geflogen.

Die Kellerwohnung in der Radetzkystraße brannte völlig aus. Brandursache und Hintergründe sind bisher unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

