Neuer Teilnehmer-Rekord bei Wintervögel-Zählung
1. Platz: Kohlmeise

Neuer Teilnehmer-Rekord bei Wintervögel-Zählung

21.01.26, 16:26
Mehr als 6.400 Menschen beobachteten rund 145.700 Vögel. 

Bei der diesjährigen „Stunde der Wintervögel“ in Oberösterreich wurde ein neuer Teilnehmerrekord erzielt: Mehr als 6.400 Menschen beobachteten rund 145.700 Vögel an knapp 4.900 Zählorten, so BirdLife Austria.

Die Kohlmeise bleibt unangefochten die häufigste Art, gefolgt von Feld- und Haussperling. Die Amsel erholt sich weiter und liegt mit einem Zuwachs von sechs Prozent auf Platz vier. Deutliche Rückgänge verzeichnen hingegen Bergfink und Kernbeißer, deren Bestände stark zurückgingen. Besorgniserregend ist weiterhin der Grünling, dessen Zahl erneut um 16 Prozent sank. Verantwortlich sind vor allem Krankheiten wie Trichomoniasis sowie der Verlust von Hecken, alten Bäumen und naturnahen Wiesen. Pflegeleichte Gärten und fehlende Wildblumen verschärfen die Situation zusätzlich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

