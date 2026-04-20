Saison-Start auf Schiene: Waldviertelbahn setzt auf Modernisierung

Zum Beginn der neuen Saison bekommt die traditionsreiche Bahn im Waldviertel ein technisches Upgrade. Die Modernisierung bringt deutliche Effizienzsteigerung in der Betriebsabwicklung mit sich und macht Eisenbahnkreuzungen noch sicherer.

Mit 1. Mai startet die Waldviertelbahn offiziell in die Sommersaison - mit einem brandneuen Zugleitsystem. Auf dem Abschnitt zwischen Gmünd und Groß Gerungs wurde die Steuerung modernisiert und um eine signalgestützte Überwachung ergänzt. Gleichzeitig werden auch die Sicherungsanlagen bei Bahnübergängen künftig aus der Ferne kontrolliert. Die Neuerung soll den Betrieb spürbare Erleichterungen bringen, etwa indem Abläufe effizienter werden. Vor allem bei den Eisenbahnkreuzungen verspricht die Technik ein deutliches Plus an Sicherheit für Verkehrsteilnehmer und Bahn.

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"Die bedarfsgerechte Modernisierung des Bahnbetriebs auf unserer Waldviertelbahn bringt nicht nur eine deutliche Effizienzsteigerung in der Betriebsabwicklung, sie macht unsere Eisenbahnkreuzungen noch sicherer. Durch die Fernüberwachung können auch Störungen schneller erkannt und im Sinne aller beteiligten Verkehrsteilnehmer rascher behoben werden. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Sommersaison mit unserer Schmalspurperle im Waldviertel, die unseren Landsleuten und Familien pures Ausflugserlebnis auf Schiene bietet", informiert NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Das innovative signalunterstützte Zugleitsystem wurde von der Firma EBE Rail entwickelt und kommt bei der Waldviertelbahn erstmals zum Einsatz. Die digitale Bedienoberfläche des Zugleitsystems wird von der Betriebsführungszentrale Laubenbachmühle gesteuert und die Eisenbahnkreuzungen werden via Funk überwacht.

Highlights der Saison

Unter dem Motto "Eine Entdeckungsreise für die ganze Familie" geht es für die Waldviertelbahn gleich mit einer besonderen Aktion los: Am Freitag, dem 1. Mai, fahren alle Fahrgäste zum Kinderpreis. 2026 begeht die Traditionsbahn überdies das große Jubiläum "120 Jahre Mh.-Dampflok". Gefeiert wird dies mit Jubiläumsfahrten am 14. Mai und 3. Oktober.

Die Saison läuft bis 26. Oktober, im Advent warten besinnliche Fahrten am 28. und 29. November sowie am 24. Dezember. Die Fahrgäste erwarten wieder Freizeiterlebnisse der besonderen Art, von kulinarischen bis hin zu tierischen Ausflügen wird vieles geboten.