Bayern-Spielerfrau macht Sex-Affäre öffentlich

Bayern-Verteidiger Lucas Hernández erlebt aktuelle harte Zeiten. Nach seiner schweren Verletzung, die er sich bei der WM in Katar zugezogen hat, steht dazu die Ehe des Franzosen vor dem Aus. Doch ganz unschuldig soll der verletzte Bayern-Star nicht gewesen sein.

Ende des Vorjahres brodelte die Gerüchteküche, dass sich Lucas Hernández und Ehefrau Amelia Lorente getrennt haben sollen. Der Weltmeister von 2018 dementierte diese Vorwürfe allerdings. Jetzt platzt seiner Amelia auf Social-Media der Kragen und macht eine angebliche Sex-Affäre von Hernandez öffentlich.

Auf Instagram schreibt die 35-jährige Spanierin in ihrer Story: "Du kannst aufhören, ein doppeltes Spiel zu spielen, Lucas Hernández. Ich schenke ihn dir, Cristina Buccino". In der Story verlinkt: Die Affäre höchstpersönlich. Cristina Buccino, 37-jähriges Model aus Italien, hat schon mehrere Fußballstars vernascht. Darunter auch Cristiano Ronaldo und Serbiens Star Aleksandar Kolarov (u.a. AS Roma, Inter, Manchester City).

© Instagram / amelialorente

Zu den Vorwürfen passt, dass der Verteidiger regelmäßig Fotos von seiner Affäre auf Instagram kommentiert. Amelia hat zudem alle Fotos mit ihrem Noch-Ehemann gelöscht. Eine weitere Nachricht hat Amelia für den Bayern-Star in ihrer Story parat: "Vergiss nicht, dass du zwei Kinder hast, die du nicht besuchen kommst."

Die veröffentlichte Sex-Affäre ist das nächste Kapitel in der On-off-Beziehung. Negativer Höhepunkt war im Herbst 2021 ein verhängtes Näherungs- und Kontaktverbot für Hernández, welches nach einer Prügelattacke verhängt wurde. Damals musste der 26-Jährige vor Gericht, da er Auflagen missachtet hatte.

Diese Story passt aktuell perfekt in das Bild des FC Hollywood, welche nach dem Mané-Prügel, Nagelsmann-Aus, Tuchel-Pleiten und Vorstands-Diskussionen um ein Kapitel reicher ist.