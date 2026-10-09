MADONNA BEAUTY DAYS 2026: Heute startet Österreichs größte Schönheits-Messe

STARTSCHUSS für die größte Beauty-Messe des Landes und damit den absoluten Pflichttermin für Beautynistas: Um exakt 10 Uhr öffnen die diesjährigen MADONNA Beauty Days heute die Pforten, um ganze zwei Tage lang alles zu bieten, was Styling-Queens interessiert.

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An diesem Freitag und Samstag verwandelt sich die Wiener METAStadt (Dr.-Otto-Neurath-Gasse 3, 1220 Wien) jeweils bis 18 Uhr in Österreichs größten Beauty-Hotspot. Internationale Top-Brands präsentieren die neuesten Trends aus Make-up, Skincare, Hair, Styling und Longevity. Dazu warten persönliche Beratungen, Treatments, Live-Tutorials und exklusive Masterclasses. Und auf der großen Bühne sprechen Stars und Expert:innen über Schönheits- und Erfolgsgeheimnisse.

A.N.D Beauty ist auch heuer wieder mit einem Top-Stand dabei © Lipiarski

Last-Minute-Tickets noch erhältlich

Am heutigen Freitag sorgt TV-Star Sylvie Meis für Glamour und spricht über ihre Karriere, Selbstbewusstsein und das Business hinter dem Rampenlicht. Star-Visagist Boris Entrup verrät live seine besten Make-up-Tricks, Florian Ferino zeigt den perfekten Glam-Look.

Am Samstag geht es prominent weiter: "Let’s Dance"-Star Jorge González spricht über "Glow & Confidence", Publikumsliebling Evelyn Burdecki über ihre Erfolgsstory. Mit dabei sind außerdem Star-Dermatologin Dr. Miriam Rehbein, Neurowissenschaftlerin Dr. Sophie Imhof und viele weitere Expert:innen.

Boris Entrup gehört zu den Stammgästen der Beauty-Messe © Lipiarski

Wer sich all das und eine tolle Goodie Bag im Wert von über 100 Euro (Red Ticket) oder 300 Euro (Gold Ticket) nicht entgehen lassen will, kann sich jetzt noch Tickets für das Beauty-Event des Jahres sichern: www.madonnabeautyday.at