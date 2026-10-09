Schüler (9) auf dem Heimweg von Auto erfasst – tot

Ein neunjähriger Bub ist am Heimweg von der Schule in Schönau am Königssee (Berchtesgadener Land), etwa 15 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt, von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

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Deutschland. Donnerstagmittag ereignete sich die Tragödie am Heimweg von der Schule, als ein 9-jähriger Bub nach dem Aussteigen aus dem Schulbus an der Haltestelle Storchenstraße von einem Auto erfasst wurde und noch an der Unfallstelle verstarb. Der Junge war gemeinsam mit einer Gruppe anderer Kinder am Gehweg entlanggegangen, als kurz darauf ein bislang unbekannter Pkw an ihnen vorbeifuhr. Unmittelbar hinter diesem Auto dürfte der 9-Jährige aus noch ungeklärter Ursache auf die Straße gelaufen sein.

Frontaler Zusammenstoß

In diesem Augenblick kam ihm ein 82-jähriger Mann aus Hessen mit seinem BMW entgegen. Die Ermittler gehen davon aus, dass sowohl dem Buben als auch dem Autofahrer durch den vorbeifahrenden, unbekannten Pkw die Sicht aufeinander verdeckt war. Das berichtet das Portal "Salzburg24". Der Autofahrer hatte keine Möglichkeit mehr zu reagieren und erfasste das Kind frontal.

Anwohner, die den Unfall bemerkten, eilten sofort zur Hilfe und begannen unverzüglich mit der Reanimation, während die Integrierte Leitstelle Traunstein das Rote Kreuz mit Rettungswagen, Notärztin und dem Salzburger Notarzthubschrauber "Christophorus 6" der ÖAMTC-Flugrettung zum Unfallort schickte, wie das Rote Kreuz Berchtesgaden bekanntgab.

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Großer Rettungseinsatz

Auch ein Sanitäter der BRK Wasserwacht Berchtesgaden half vor Ort, während die Leitstelle zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Schönau und die Freiwillige Feuerwehr Königssee e.V., den zweiten Berchtesgadener Rettungswagen, den Ruhpoldinger Krankenwagen, den Einsatzleiter Rettungsdienst sowie den Kriseninterventionsdienst (KID) des Roten Kreuzes alarmierte.

Drei Krisenberater kümmerten sich um die betroffene Familie und die Ersthelfer. Für den Buben kam jedoch jede Hilfe zu spät; er erlag an der Unfallstelle seinen schwersten Verletzungen. Der 82-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin erlitten einen schweren Schock und mussten vor Ort ambulant behandelt werden.

Suche nach Zeugen

Beamte der Berchtesgadener Polizei nahmen den Unfall auf und stellten das Unfallfahrzeug sicher. Zudem wurde ein Gutachter hinzugezogen, für den die Feuerwehr die Straße für mehrere Stunden sperrte. Ein zentraler Punkt der Ermittlungen ist nun die Suche nach dem Fahrer oder der Fahrerin des unbekannten Autos, das an den Kindern vorbeigefahren war.

Die Beamten bitten diese Person dringend als wichtigen Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Berchtesgaden unter der Telefonnummer +49 (0) 8652 94670 zu melden.