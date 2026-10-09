Das waren die Highlights vom ersten Tag der MADONNA BEAUTY DAYS!

Star-Gäste, Beauty-Talks, jede Menge Trends zum Ausprobieren und so viele Masterclasses wie noch nie: Die MADONNA Beauty Days starteten am Freitag, 9. Oktober mit über 2.000 BesucherInnen in der Wiener METAStadt. Und morgen geht es mit den nächsten Highlights weiter!

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Neue Lieblingsprodukte entdecken, den Profis beim Schminken über die Schulter schauen und Stars auf der Bühne erleben: Am Freitag stürmten über 2.000 Beautynistas die Wiener METAStadt, die sich anlässlich der MADONNA Beauty Days zu einem wahren Schönheitstempel verwandelt hatte. Zum Auftakt der zweitägigen Beauty-Convention standen neben Make-up, Hautpflege und Styling auch Karriere, Selbstbewusstsein und Gesundheit im Mittelpunkt.

Über 2.000 Besucher und Besucherinnen stürmten die METAStadt für den ersten Tag der MADONNA BEAUTY DAYS © Philipp Lipiarski

Sylvie Meis über das Business hinter dem Glamour

Einer der Höhepunkte des ersten Tages war der Stage Talk mit Sylvie Meis. Im Gespräch mit Daniela Schimke ging es um ihren beruflichen Weg und die Arbeit hinter ihren öffentlichen Auftritten. Die Moderatorin, das Model und die Unternehmerin sprach über Selbstbewusstsein und die Erwartungen, die mit einem Leben im Rampenlicht verbunden sind.

Sylvie Meis sprach auf der Bühne über Schönheit und Selbstbewusstsein © Philipp Lipiarski

Praktisch wurde es bei den Live-Tutorials: Florian Ferino zeigte live on Stage, wie ein glamouröses Abend-Make-up entsteht. Boris Entrup widmete sich hingegen den Grundlagen eines gelungenen Tages-Looks. Zwei unterschiedliche Ansätze, die Lust machten, selbst zu Pinsel und Palette zu greifen.

Live-Make-up von Florian Ferino on Stage © Philipp Lipiarski

Von Beauty-Business bis Gesundheitsvorsorge

Auch die weiteren Stage Talks boten reichlich Gesprächsstoff. Vera Doppler von A.N.D Beauty sprach über die Neuausrichtung einer Marke, Carola Schoch von iSANO über Balance im Alltag. Doris Kiefhaber von der Österreichischen Krebshilfe widmete sich wichtigen Vorsorgeuntersuchungen für Frauen; Dr. Kristina und Dr. Artur Worseg dem Zusammenhang zwischen Mundgesundheit und Longevity.

Beauty Stage Talks 1 / 7 Sylvie Meis, Moderatorin, Model und Unternehmerin © Philipp Lipiarski Florian Ferino, Hair & Makeup Artist © Philipp Lipiarski Jenny Magin & Vera Doppler, CEO von A.N.D. Beauty © Philipp Lipiarski

Katharina Abernethy und Nadine Stierhof von PARSA Beauty brachten Karriere und weibliche Führungspersönlichkeiten auf die Bühne. Luise Grebbin von Love Rose Cosmetics stellte ihre innovativen Beauty-Produkte vor, Nicole Schöll rückte die Darmgesundheit in den Fokus. Den modischen Auftakt machte Tamara Dosch von comma mit einem Blick auf die Herbst/Winter-Saison.

Beauty-Stars 1 / 5 Jenny Magin, Sylvie Meis, Daniela Schimke © Philipp Lipiarski Florian Ferino © Philipp Lipiarski Kristina & Artur Worseg © Philipp Lipiarski

Beauty-Highlights von Top-Brands

Zwischen den Talks führte der Weg direkt zu den Markenständen. Auf dem Main Floor präsentierten sich unter anderem A.N.D Beauty, BIPA, Doctor Mi, GARNIER, HYLO, skjur, lavera, L’Oréal Paris und PARSA Beauty. Hier konnten Besucherinnen und Besucher Beauty-Neuheiten kennenlernen, Fragen direkt an die Experten vor Ort stellen und Inspiration für ihre persönliche Routine sammeln.

Beauty-Hotspots 1 / 18 Master Lin © Philipp Lipiarski Parsa Beauty © Philipp Lipiarski Lavera © Philipp Lipiarski

Am Premium Floor gab es weitere Markenwelten zu entdecken: Alina Parfumerien, comma, Jean Paul Gaultier, Master Lin, Shiseido, Max Mara, ORIBE und YSL gehörten zu den Highlights. Viele weitere Brands ergänzten das Angebot rund um Premium-Pflege, -Düfte und -Styling.

Die METAStadt wurde am Freitag zum Beauty-Hotspot © Philipp Lipiarski

So viele Masterclasses wie noch nie

Ein besonderer Schwerpunkt lag heuer auf den Masterclasses. Auf dem Main Floor waren am Freitag BIPA, lavera, PARSA Beauty und OMNIA Beauty vertreten; am Premium Floor WELEDA, Shiseido, MAC Cosmetics und ORIBE.

Weleda Masterclass © Philipp Lipiarski

Dabei ging es unter anderem um Herbst-Make-up, natürliche Hautpflege und einen ebenmäßigen Teint. PARSA Beauty zeigte Styling-Techniken für Locken ohne Hitze, während bei ORIBE Locken mit Styling-Tools im Mittelpunkt standen. Bei OMNIA Beauty konnten die Teilnehmenden eine auf ihre Haut abgestimmte Gesichtsmaske zusammenstellen. Beauty-Wissen, das sich auch zu Hause anwenden lässt.

Alle Highlights

Das war Tag 1 der MADONNA BEAUTY DAYS 2026 1 / 10 © Philipp Lipiarski © Philipp Lipiarski © Philipp Lipiarski

Morgen geht es mit Jorge González und Evelyn Burdecki weiter!

Wer den Auftakt verpasst hat, bekommt am Samstag, 10. Oktober, von 10 bis 18 Uhr die nächste Gelegenheit: Jorge González spricht um 12 Uhr über Ausstrahlung und Selbstvertrauen. Um 13 Uhr folgt Dr. Miriam Rehbein, um 14 Uhr Evelyn Burdecki. Auch Dr. Sophie Imhof, Diana zur Löwen und Rebecca Linneweber sowie Dr. Olga und Dr. Yuliya Tayel stehen auf dem Programm.

Dazu kommen weitere Masterclasses, darunter skjur und Master Lin. Auch die Markenstände laden am zweiten Tag wieder zum Entdecken ein.

Infos, Tickets und Masterclass-Buchungen: www.madonnabeautydays.at