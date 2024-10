DIESE sexy Influencerin wird zum "Dancing Star"

Anna Strigl, "Fifi" Pissecker, Aaron Karl, "Dr. Bohl" und Julia Cencig sollen im Ballroom glänzen

2025 wird der ORF-Ballroom wieder "brennen". Dafür sollen neben dem Moderatoren-Duo Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll auch wieder die heimische Prominenz sorgen.

Und da soll sich einiges tun. Der ORF will mit dem etwas in die Jahre gekommenen Format "Dancing Stars" wieder vermehrt junges Publikum ansprechen. Ab März sollen diese Promis für Quote sorgen:

Anna Strigl: Die Influencerin mit mehr als einer halben Million Follower hat bereits TV-Erfahrung gesammelt. Sie war eine der Teilnehmerinnen der Netflix-Reality-Soap "Too Hot To Handle"

Aaron Karl: Der Sohn von Publikumsliebling Fritz Karl stand bereits im Alter von sieben Jahren das erste Mal vor der Kamera und hat mit seinen 34 Jahren bereits in rund 40 Produktionen zu sehen. Des weiteren ist er begeisterter Musiker.

Wolfgang "Fifi" Pissecker: Es war Gründungsmitglied der legendäre Kabarett-Truppe "Die Hektiker" und ist als Schauspieler vielen ein Begriff.

Paulus von "Dr. Bohl": Er ist gemeinsam mit seinem Bruder der Shooting-Star der heimischen Comedy-Szene. Auf YouTube und Instagram haben sie zusammen fast 100.000 Follower und sorgen mit ihren Kurz-Clips für Lacher.

Julia Cencig: Die einstige "Soko Kitzbühel"-Ermittlerin wechselt von der Kripo in den Ballroom. Die beliebte Schauspielerin soll mit einer kolportierten Gage von 30.000 Euro gleichzeitig die Spitzenverdienerin der neuen "Dancing Stars"-Staffel sein.

Im März 2025 geht es also wieder los. Zu Begin noch ohne Orchester, das dem ORF-Sparstift zum Opfer gefallen ist. Erst ab Folge fünf dürfen die Promis und Profis zu Live-Musik das Tanzbein schwingen.