Kourtney Kardashian ist schwanger & Fans lachen sie deswegen aus

Kourtney Kardashian und Ehemann Travis Barker erwarten erstes gemeinsames Kind.

Kourtney Kardashian ist mit ihrem vierten Kind schwanger. Es ist das erste gemeinsame mit Ehemann Travis Barker, dem Schlagzeuger der Rock-Pop-Band Blink-182. Kourtney soll schon einige Zeit versucht haben, schwanger zu werden, dass es geklappt hat, ist ein großes Glück für die beiden.

Fans fanden es seltsam

Der Reality-Star hat sich etwas ganz besonderes einfallen lassen, um ihre Fans am Glück teilhaben zu lassen. Sie kam zu einem Konzert der Band und hielt ein Schild in die Luft. Auf dem war zu lesen: "Travis, ich bin schwanger!" Doch nicht alles freuten sich über diese Ankündigung. Auf Instagram ging es rund, weil viele meinten, der Babybauch sei schon so groß, dass er nicht zu übersehen ist. Dem Paar wird vorgeworfen, nur eine Show abzuziehen.

Schon drei Kinder

Doch, was wirklich hinter der Aktion stand, ist ein lustiges Detail. Im Video "All The Small Things" einem Smash-Hit der Band steht zum Schluss auch eine Frau mit so einem Plakat... es ging also darum, ein Video nachzustellen. Kourtney hat mit ihrem Ex, Scott Disick, bereits drei Kinder: Penelope, Reign und Mason.