Für diese Aufnahme gibts auf Instagram viel Häme für Kim Kardashian.

Nicht sehr schmeichelhafte Bezeichnungen finden Fans derzeit für ihr Idol Kim Kardashian. Sie wird auf Instagram als "brünette Donatella Versace" bezeichnet und viele finden "sie sieht gar nicht mehr aus, wie sie selbst".

Shitstorm für Kim

Der Grund ist ein gepostetet Bild, dass Kim mit der deutschen Influencerin Leonie Hanne auf einer Fashionshow in Mailand zeigt.

Kardashian: Falten und OPs

Kim Kardashian ist im Bild in einem hautengen, schwarz-gelben Python-Kleid zu sehen und ihr Makeup ist stark und ein bisschen bieder. Doch, was werfen die Internetuser der 42-Jährigen vor? Die einen finden, sie hat es mit den Schönheits-OPs übertrieben, eben so, wie Designerin Donatella Versace. Andererseits finden manche, dass sie rund um die Mundpartie und um die Wangen zu faltig ist. Was denn nun? Scheint hast so, als könnte man es nicht allen recht machen. Kim scheint es locker zu nehmen, hat jedenfalls ihren Tag noch nicht vom Posting entfernt.